﻿İngiltere-Almanya: 6 gollü maç

UEFA Uluslar Ligi'nde İngiltere ile Almanya arasında Londra'da oynanan mücadele adeta nefesleri kesti

A Ligi 3. Grup'taki son maçta ilk yarı golsüz tamamlandıktan sonra ikinci yarı gol yağmuru yaşandı.

Almanya, 52. dakikada penaltıdan İlkay Gündoğan'ın golüyle öne geçti. 15 dakika sonra Kai Havertz durumu 2-0 yaptı.



İngiltere gollerden sonra adeta uyandı. 71. dakikada Luke Shaw, 75. dakikada da Mason Mount ile beraberliği sağladı. İngiltere 83. dakikada Hary Kane'nin penaltı golüyle de öne geçti.

Almanya 88. dakikada Kai Hawertz'le bir gol daha bulunca maç 3-3 sonuçlandı.

Bu sonucun ardından Almanya 7, İngiltere 3 puanla grubu tamamladı. İngiltere’nin son maçlar öncesinde B Ligi’ne düşmesi kesinleşmişti.