İngiltere ile Belçika yenişemedi

Arnavutluk'un Rrogozhine kentindeki Egnatia Stadyumu’nda oynanan karşılaşmaya iki takım da hızlı başladı. İngiltere 12. dakikada Seth Ridgeon'un savunma arkasına attığı pasla ceza sahasına sarkan Alejandro Rodriguez’in golüyle öne geçti. İlk yarıda Dowman’ın şutu çizgiden çıkarılırken, kaleci Mounganga da önemli kurtarışlara imza attı. Belçika ise en net fırsatını Darcon’un kafa vuruşuyla buldu ancak eşitlik ilk yarıda gelmedi.

İkinci yarıya etkili başlayan Belçika, 49. dakikada Noah Fernandez’in yaklaşık 25 metreden kullandığı frikikle beraberliği yakaladı. Top barajı aşarak üst direğe çarpıp ağlara giderken, tribünler bu muazzam gole alkışlarla karşılık verdi.

PORTER, İNGİLTERE’Yİ AYAKTA TUTTU

İngiltere kalecisi Porter, özellikle son dakikalarda yaptığı kurtarışlarla dikkat çekti. Bisiwu’nun ceza sahası içinden sert şutunu 81. dakikada ayaklarıyla çıkaran kaleci, takımının mağlup olmasını önledi. Maçta toplam 10 oyuncu değişikliği yapılırken, her iki ekip de genç yıldızlarını sahaya sürdü.

UEFA tarafından görevlendirilen Polonyalı hakem Lukasz Kuzma’nın yönettiği maçta sadece iki sarı kart çıktı. Belçika, gruptaki ikinci maçında 23 Mayıs Cuma günü saat 18:00'de Çekya ile karşılaşacak. İngiltere ise aynı gün saat 20:30’da İtalya ile mücadele edecek.