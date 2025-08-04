İngiltere ile Rusya arasında gölge filo gerginliği artıyor

Kremlin’e bağlı dış istihbarat servisi SVR, İngiltere’nin Rusya’nın gölge filosundaki yaşlı tankerleri hedef alan saldırılar düzenlemek için hazırlık yaptığını açıkladı. SVR raporunda, bu saldırıların kaza süsü verilerek Batı’nın filonun tehlikeli olduğunu ileri sürmesinin ve hareketlerine kısıtlama getirmesinin amaçlandığı belirtildi. Rapor, Londra’nın Ukrayna özel kuvvetlerini kullanarak “deniz trafiğinin kritik noktalarından birinde” bir tanker batırmayı planladığını öne sürdü.

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Uzmanlar, filosundaki gemilerin büyük kısmının denize elverişsiz durumda olduğunu, bu nedenle bir kazanın büyük çaplı bir çevre felaketine yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Londra merkezli düşünce kuruluşu Royal United Services Institute’dan Dr. Sidharth Kaushal, Kremlin’in bu açıklamalarla olası bir felakette sorumluluğu Batı’ya atmayı hedefleyebileceğini söyledi.

BM denizcilik sözleşmesi Unclos kapsamında, devletler çevresel risk oluşturan gemilerin kendi karasularına girişini engelleyebiliyor. Gölge filosundaki tankerler ise genellikle Komorlar veya Gabon gibi kolay bayrak taşıyan ülkelerin bayrağı altında hareket ediyor. Böylece Rus savaş ekonomisine destek sağladıkları gerçeği gizlenmeye çalışılıyor.

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GİZLİ SALDIRILAR VE YAPTIRIMLARIN ETKİSİ

SVR raporu, Londra’nın ayrıca Rusya yanlısı bazı limanlarda Ukrayna’nın bir tankeri ateşe vermesi için teşvikte bulunabileceğini de iddia etti. Yılbaşından bu yana en az altı tanker gizemli patlamalarla zarar gördü. Patlamaların sorumluluğu Ukrayna’ya yüklense de olaylar Rus limanlarında gerçekleşti ve gemiler Rus petrolü taşıyordu.

Washington merkezli Brookings Enstitüsü’nün verilerine göre, ABD ve AB’nin gölge filosuna yönelik yaptırımları sonrası taşınan petrol hacmi aylık 50 milyon varilden 20 milyon varilin altına geriledi. Moskova, bu gemileri askeri jetlerle koruyarak filosunun ulusal güvenlikle bağlantısını ilk kez açıkça kabul etti.

SVR raporu, Londra’nın bu kampanyaya başlamak için “bir veya birkaç tankerle büyük bir sabotaj olayı” yaratmayı planladığını belirtti. Amaç, Rus petrolünün uluslararası deniz taşımacılığı için bir tehdit olduğunu ilan ederek Batı’nın karşı önlemlerinde sınır tanımamasını sağlamak.

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Ayrıca, bu iddiaların ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya ve Rusya’dan fosil yakıt alan ülkelere yüzde 100 tarifeler uygulama tehdidine karşı bir caydırıcı hamle olabileceği yorumları yapılıyor. Trump, Hindistan’a Rus petrolü alımına devam ettiği için ağır tarifeler getireceğini açıklamıştı.

Rus savaş analisti Fighterbomber, İngiliz tankerlerinin kısa sürede “kaza” yaşaması gerektiğini belirterek, “Tabii ki İngiltere’ye daha yakın olması tercih edilir” dedi.