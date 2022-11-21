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İngiltere ile İran karşı karşıya geliyor. Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2018 Rusya'da yarı final, EURO 2020'de final oynayan İngiltere, Dünya Kupası'nda İran ile karşılaşacak.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 13:43
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İngiltere İran maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

İngiltere ile İran karşı karşıya geliyor. Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Uluslararası Halife Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Brezilya Futbol Federasyonu'ndan Raphael Claus yönetecek. Karşılaşma TRT 1'den yayımlanacak.

Teknik direktör Gareth Southgate yönetiminde 2018 Rusya'da yarı final, EURO 2020'de final oynayan İngiltere, şampiyonluk hedefiyle geldiği Katar'da grup maçlarına kayıpsız başlamanın hesaplarını yapıyor.

Deneyimli teknik adamın aylardır tartışılan savunma hattı tercihlerinin ardından bugün İran karşısında sahaya nasıl bir dizilişle çıkacağı merak konusu.

Southgate, sakat olmasına karşın sağ bekte Kyle Walker, Manchester United'da fazla şans bulmamalarına karşın da Harry Maguire ve Luke Shaw ısrarını sürdürüyor.

İRAN'IN GOL UMUDU TAREMI VE AZMOUN
Queiroz yönetimindeki İran, savunma ve orta sahada sıkıntılar yaşasa da ileri uçta çok etkili golcülere sahip.

Üç sezondur Porto forması giyen 30 yaşındaki Mehdi Taremi, tüm kulvarlarda çıktığı 114 maçta 62 gol attı. Rubin Kazan'dan Bayer Leverkusen'e transfer olan 27 yaşındaki Sardar Azmoun ise fazla şans bulamadığı Alman ekibinde 22 maçta 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

Kariyerini Feyenoord'da sürdüren kanat oyuncusu Alireza Jahanbakhsh'ın yanı sıra Ali Gholizadeh ve Mehdi Torabi kanatlarda Queiroz'un kozları olacak.

İran'ın kadrosunda Kayserispor'dan Majid Hosseini ve Ali Karimi de yer alıyor.

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