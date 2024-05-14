İngiltere, İsrail'e Silah ihracatını sürdürecek

Kaynak: DHA
İngiltere, İsrail'e Silah ihracatını sürdürecek
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının 221 gün boyunca devam etmesine rağmen İngiltere, İsrail'e silah ihracatını sürdüreceğini açıkladı.

İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden, Riyad'da düzenlenen İngiltere-Suudi Arabistan Ticaret Konferansı'nda yaptığı açıklamada, ülkesinin İsrail'e silah sevkiyatını devam ettireceğini ve Refah'taki geniş çaplı operasyonun bu kararı değiştirmeyeceğini belirtti.

Dowden, "Silah ihracatı kontrolleri konusunda yaptığımız değerlendirme dünyanın en titizlerinden biridir.

Hiçbir eylem kırmızı çizgiyi temsil etmez. Dışişleri Bakanı'nın da belirttiği gibi, bu silah ihracatını sürdürme konusunda kendimize güveniyoruz.

Refah ile ilgili endişelerimiz var ve sivil kayıpları minimuma indirmek için yapılan saldırılar konusunda İsrailli yetkililerle iletişim halindeyiz" şeklinde konuştu.

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