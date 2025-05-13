İngiltere işsizlik oranlarında yeni rekor

İngiltere’de Ocak-Mart 2025 döneminde işsizlik oranı, dört dönem boyunca yüzde 4,4 seviyesinde kaldıktan sonra yüzde 4,5’e çıkarak beklentilerle uyumlu gerçekleşti. İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi tarafından yayımlanan verilere göre bu artış, Ağustos 2021’e kadar uzanan üç aylık dönemden bu yana en yüksek oran olarak kaydedildi. 6 aydan kısa, 6 ila 12 ay ve 12 aydan uzun süredir işsiz olanların sayısında artış yaşandı.

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İSTİHDAMDA SINIRLI ARTIŞ

Aynı dönemde istihdam edilen kişi sayısı 112 bin artarak 33,98 milyona ulaştı. Ancak bu artış, Aralık 2024’te sona eren üç aylık dönemden bu yana görülen en düşük artış oldu. Bu büyümenin sınırlı kalmasında tam zamanlı işlerdeki düşüş etkili oldu. Ayrıca ikinci işte çalışan kişi oranı da yükseldi. Şu anda çalışanların yüzde 3,9’u birden fazla işte çalışıyor.

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EKONOMİK HAREKETSİZLİK AZALDI

Verilere göre ekonomik hareketsizlik oranı yüzde 0,2 puan azalarak yüzde 21,4’e düştü. Bu oran, işgücüne dahil olmayan ancak iş aramayan ya da çalışmaya uygun olmayan bireyleri kapsıyor. Hareketsizlikteki bu düşüş, iş gücüne katılımda bir artışı işaret ediyor.

İngiltere ekonomisindeki bu gelişmeler, merkez bankasının faiz politikaları ve iş gücü piyasasının dayanıklılığına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Önümüzdeki aylarda iş gücü piyasasındaki eğilimler, ekonomik büyüme ve enflasyon hedefleri açısından belirleyici olacak.