İngiltere, Jamie Smith'le kazandı

Smith, İngiltere'yi 267 sayıya kadar getirdi, ardından Pakistan'ın ilk sırası 73-3'e düştü ve turistleri ülkede üst üste ikinci seri galibiyeti elde etmek için avantajlı bir konuma getirdi.

Pakistan'ın dev fanlar ve ısıtıcılarla kuruttuğu bir sahada, ev sahibi ekibin planı, ziyaretçilerin kritik bir kura kazanmasının ardından İngiltere'nin dikkatsiz vuruşları sayesinde haklı çıkıyordu.

İngiltere'nin 56-0'dan 118-6'ya gerilediği maçta, Smith'in etkileyici kurtarma performansından sonra, sadece Ben Duckett 52 sayıyla oyundan atıldı.

Kaleci, 39 yapan Gus Atkinson ile 107 sayı daha ekledi, Smith 50'yi geçince hızlandı. Altı altı yaptı ve çaydan önce over'da dışarıda kalmak için yedinciyi arama konusunda çok pervasızdı.

İngiltere akşamın erken saatlerinde elendi, off-spinner Sajid Khan, Pakistan'ın ikinci Test'teki galibiyetinde dokuz kaleyle birlikte 6-128 kazandı.

Pakistan, Test tarihinde dikişsiz bowling oynanmayan en uzun ilk inning olan 68.2 over boyunca sadece spin kullandı.

İngiltere'nin toplam sayısı, Shoaib Bashir, Jack Leach ve Atkinson'ın birer kale almasıyla Pakistan'ın 194 sayı geride kalmasıyla eşit seviyedeydi.

Smith'te muazzam performans

Smith, ikinci Test'teki yenilgide kısa İngiltere kariyerinin en zor maçına çıktı, 21 ve 6'lık skorlar elde etti ve Pakistan'ın ikinci vuruşunda basit bir yakalamayı düşürdü.

Ancak henüz sadece 9 maçta forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, İngiltere baskı altındayken sayı yapma alışkanlığı edindi ve bu belki de bugüne kadarki en kritik vuruşuydu.

Üst sıranın telaşlı yaklaşımından kaçınarak, aynı derecede sarsılmaz Surrey takım arkadaşı Atkinson ile dikkatli bir şekilde yeniden yapılanma sürecini sürdürdü.

Smith, bacak tarafından topu kas gücüyle vurmak için her türlü davete atladı ve 50'ye ulaşmak için 94 top aldı - ilk denizaşırı yarım yüzyılı. Sonra düğmeye bastı ve nefes kesici vuruşlarla karşılaştığı sonraki 24 topta 39 sayı aldı.

Smith düz sınıra doğru hedef aldığında uyarıldı. Long-on ve long-off'ta yakalanabilirdi, Atkinson ise sol kol Noman Ali'ye geri bir yakalamayı yanlış yaptı.

Smith, leg-spinner Zahid Mahmood'a saldırdı ve sonunda topu kaleci Muhammad Rizwan'ın eldivenlerine çarptı.