22 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • İngiltere'den Rusya'nın doğalgaz tahtını sarsacak hamle

İngiltere'den Rusya'nın doğalgaz tahtını sarsacak hamle

İngiliz hükümeti, enerji krizine karşı kaya gazı çıkarılmasına yönelik yasağın kaldırıldığını bildirdi.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 17:47
Takip Et

İngiltere kaya gazı çıkarılmasına yönelik yasağı kaldırdı

İngiltere'den Rusya'nın doğalgaz tahtını sarsacak hamle
+
Aa
-

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, sismik sarsıntıları tetikleyebileceği yönündeki endişelerle 2019'da kaya gazı çıkarılması amacıyla yapılan faaliyetlere getirilen yasağın kaldırıldığı ifade edildi.

İngiliz Parlamentosunda konuşan İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Jacob Rees-Mogg, Rusya'nın enerjiyi bir silah olarak kullandığını, bu bağlamda İngiltere'nin enerji güvenliğinin sağlanmasının en büyük öncelik olduğunu kaydetti.

Rees-Mogg, İngiltere'nin 2040 yılında net enerji ihracatçısı konumuna gelmesi için tüm yollarının keşfedilmesinin gerektiğini belirterek, "Yerel potansiyel gaz kaynaklarının çıkarılmasına ilişkin var olan yasakları kaldırdık." dedi.

Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng de İngiltere'nin yerel doğal gaz üretiminin, uluslararası standartlara göre belirlenen fiyatları düşürmesinin beklenmediğini söyledi.

Kwarteng, "İngiliz üreticiler, gazı yerli tüketicilere piyasa fiyatlarının altında satmayacaktır, bu üreticiler yardım kuruluşu değil." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'de muhalefette bulunan İşçi Partisinin Gölge İklim Bakanı Ed Miliband ise ülkede kaya gazı çıkarma faaliyetlerinin yapılmasının "tehlikeli bir fantezi" olduğunu belirterek, kaya gazının çıkarılmasının maliyetinin yenilenebilir enerji kaynaklarına kıyasla daha yüksek olduğunu savundu.

KAYA GAZI NEDİR?

Kaya gazı ya da kayaç gazı, şeyl gazı, Devonik şeyl doğal gaz, organik madde yönünden zengin kil ile kuvars ve kalsit minerallerinden oluşan tortul kayacın küçük gözeneklerinde bulunan ve yatay sondaj ile hidrolik kırma yöntemleriyle yeryüzüne taşınabilen, konvansiyonel olmayan enerji kaynakları arasında yer alan doğalgaza alternatif gaz. Her shale kayacında kaya gazı bulunmayabilir, zira bunların belirli oranda organik madde içermesi ve yeterli olgunluğa ulaşması gerekir. Petrol ve doğal gaz, ana kayayı terk ederek farklı kayaçlar içine yerleşirken, kaya gazı bu ana kayayı terketmeyip kalan gazdır.

(AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Palavralarin sonu
22.09.2022 18:29
Maliyet uygunsa cikarir burda mesele maliyet bizde de petrol maliyet cok yuksek oldugu icin çıkarılmayan yerler var  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Üvey baba eziyeti kamerada! 14 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
1
﻿Üvey baba eziyeti kamerada! 14 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
﻿Üvey baba eziyeti kamerada! 14 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
﻿Erdoğan'ın oylarındaki son durum son ankette ortaya çıktı
2
﻿Erdoğan'ın oylarındaki son durum son ankette ortaya çıktı
﻿Erdoğan'ın oylarındaki son durum son ankette ortaya çıktı
﻿Belediye başkanı açıkladı. O ilimizin bir aylık suyu kaldı
3
﻿Belediye başkanı açıkladı. O ilimizin bir aylık suyu kaldı
﻿Belediye başkanı açıkladı. O ilimizin bir aylık suyu kaldı
﻿Kestane Karası Fırtınası kapıya dayandı. Fırtınanın hangi gün başlayacağı açıklandı. Her yere uyarı gönderildi
4
﻿Kestane Karası Fırtınası kapıya dayandı. Fırtınanın hangi gün başlayacağı açıklandı. Her yere uyarı gönderildi
﻿Kestane Karası Fırtınası kapıya dayandı. Fırtınanın hangi gün başlayacağı açıklandı. Her yere uyarı gönderildi
﻿Aytunç Erkin ve Nagehan Alçı arasında tansiyon yükseldi: Benim üzerimden şov yapmayın
5
﻿Aytunç Erkin ve Nagehan Alçı arasında tansiyon yükseldi: Benim üzerimden şov yapmayın
﻿Aytunç Erkin ve Nagehan Alçı arasında tansiyon yükseldi: Benim üzerimden şov yapmayın
﻿CHP’li Deniz Yavuzyılmaz ortaya çıkardı: F-1 oteli ve konaklama evleri buharlaşmış
6
﻿CHP’li Deniz Yavuzyılmaz ortaya çıkardı: F-1 oteli ve konaklama evleri buharlaşmış
﻿CHP’li Deniz Yavuzyılmaz ortaya çıkardı: F-1 oteli ve konaklama evleri buharlaşmış
﻿Flaş.. .Flaş... Kar yağışı başladı. Herkes dışarı çıkıp gökyüzüne bakmaya başladı
7
﻿Flaş.. .Flaş... Kar yağışı başladı. Herkes dışarı çıkıp gökyüzüne bakmaya başladı
﻿Flaş.. .Flaş... Kar yağışı başladı. Herkes dışarı çıkıp gökyüzüne bakmaya başladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Beşiktaş'ın yeni transferi Redmond, İngiliz hakemlerle Türk hakemler arasındaki farkı açıkladı
﻿Beşiktaş'ın yeni transferi Redmond, İngiliz hakemlerle Türk hakemler arasındaki farkı açıkladı
﻿Beşiktaş'ın yeni transferi Redmond, İngiliz hakemlerle Türk hakemler arasındaki farkı açıkladı
﻿Bakan Kirişçi helikopter enkazını inceledi
﻿Bakan Kirişçi helikopter enkazını inceledi
﻿Bakan Kirişçi helikopter enkazını inceledi
﻿Antalya'da orman yangını
﻿Antalya'da orman yangını
﻿Antalya'da orman yangını
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.