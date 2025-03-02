İngiltere kesenin ağzına açtı! Ukrayna'ya 2,74 milyar euro finansal yardım

İngiltere ve Ukrayna finansal yardım anlaşmasına vardı. Başkent Londra'da bir araya gelen İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, gerçekleştirdikleri toplantının ardından imza törenine katıldı.

Starmer ve Zelenskiy'in katıldığı imza töreninde, İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves ve Ukrayna Maliye Bakanı Sergiy Marçenko, Kiev'in savunma kapasitesine destek amacıyla 2,74 milyar euro değerinde finansal yardımı içeren kredi anlaşmasına imza attı. Finansal yardımın geri ödemesinin, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle yapılacağı açıklandı.

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, "Bu anlaşma, İngiltere'nin Ukrayna halkına olan sarsılmaz desteğinin bir parçasıdır" dedi. Reeves, bu anlaşmanın İngiltere'nin Ukrayna'ya yıllık bazda tahsis ettiği 3 milyar sterlin tutarındaki fon desteğine ilave olarak yapıldığını duyurdu.

Reeves, "Bu para, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunmasına yardımcı olma amacı taşıyor" dedi. İngiliz bakan, finansal desteğin aynı zamanda Avrupa'nın tamamının güvenlik ve refahını pekiştireceğini ifade etti.

İmza törenine uzaktan bağlanan Ukrayna Maliye Bakanı Marçenko ise, bu "çok elzem" anlaşmanın imzalanması nedeniyle Ukrayna'nın büyük minnettarlık duyduğunu açıkladı.

Zelenskiy, dün Oval Ofis'te ABD Başkanı Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance ile yaşadığı gerginliğin ardından bugün İngiltere'ye gelmiş ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer tarafından sıcak bir şekilde karşılanmıştı. Starmer, Zelenskiy ile görüşmesinde İngiltere'nin Ukrayna ve Zelenskiy'e olan desteğinin tam olduğunu ifade etmişti.