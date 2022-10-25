25 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • İngiltere Kralı 3. Charles, annesinin atlarını satışa çıkardı

İngiltere Kralı 3. Charles, annesinin atlarını satışa çıkardı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünün ardından tahta geçen oğlu Kral 3. Charles, annesinin bazı yarış atlarını satışa çıkardı.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 06:21
Takip Et

İngiltere Kralı 3. Charles, annesinin atlarını satışa çıkardı

İngiltere Kralı 3. Charles, annesinin atlarını satışa çıkardı
+
Aa
-

İngiltere'de Newmarket kasabasında bulunan Tattersalls At Müzayedesi Merkezi, Kraliçe'ye ait 14 damızlık atının satılacağını açıkladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Tattersall Sözcüsü Jimmy George, Kraliçe'nin de geçmişte kendi damızlık atlarını sattığını belirterek "Bu atların hepsini elinizde tutamazsınız" dedi.

George, Kraliçe'nin atlarının satılmasının, Kraliyet Ailesi'nin at yarışlarıyla bağını kopardığı anlamına gelmediğini de belirterek,  "﻿Sahipler her yıl satış yapar. Majesteleri de her at sahibinin yaptığını yapıyor." dedi. 

S﻿atışa çıkarılan atlardan Just Fine, 100'den fazla yarış kazanmıştı.

K﻿raliçe 2. Elizabeth at yarışı meraklısı olmasının yanı sıra hem biniciydi hem de yarış atı yetiştiriyordu.

Sandringham'daki yarış atı yetiştirme merkezi ise K﻿raliçe'ye babası Kral 6. George'tan miras kalmıştı.

70 yıldan uzun süre tahtta kalan Kraliçe 2. Elizabeth, 8 Ekim'de hayatını kaybetmiş, yerine tahta Galler Prensi olan oğlu Charles geçmişti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sedat Peker'in iki ay sonra gelen mesajını Erk Acarer duyurdu: Peker BAE'deki evinde volta atıp sürekli bu sözleri söylüyormuş
1
﻿Sedat Peker'in iki ay sonra gelen mesajını Erk Acarer duyurdu: Peker BAE'deki evinde volta atıp sürekli bu sözleri söylüyormuş
﻿Sedat Peker'in iki ay sonra gelen mesajını Erk Acarer duyurdu: Peker BAE'deki evinde volta atıp sürekli bu sözleri söylüyormuş
﻿Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Erdoğan seçimi kazanırsa ne olacağını açıkladı
2
﻿Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Erdoğan seçimi kazanırsa ne olacağını açıkladı
﻿Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Erdoğan seçimi kazanırsa ne olacağını açıkladı
﻿Her an istifa etmesi beklenen AKP'li vekil konuştu
3
﻿Her an istifa etmesi beklenen AKP'li vekil konuştu
﻿Her an istifa etmesi beklenen AKP'li vekil konuştu
﻿TOGG'un net fiyatı belli oldu
4
﻿TOGG'un net fiyatı belli oldu
﻿TOGG'un net fiyatı belli oldu
﻿İstanbul’un dört ilçesinde çarpıcı anket. Büyük düşüş dikkat çekti
5
﻿İstanbul’un dört ilçesinde çarpıcı anket. Büyük düşüş dikkat çekti
﻿İstanbul’un dört ilçesinde çarpıcı anket. Büyük düşüş dikkat çekti
﻿Eski tip ehliyeti olanlar dikkat! Yeni karar açıklandı
6
﻿Eski tip ehliyeti olanlar dikkat! Yeni karar açıklandı
﻿Eski tip ehliyeti olanlar dikkat! Yeni karar açıklandı
﻿İki masum öğrenciyi hayattan kopardılar. Silahlı gruplar okulun önünde çatıştı
7
﻿İki masum öğrenciyi hayattan kopardılar. Silahlı gruplar okulun önünde çatıştı
﻿İki masum öğrenciyi hayattan kopardılar. Silahlı gruplar okulun önünde çatıştı
﻿Afrika'dan Türk doktorları beyin pili ameliyatı eğitimi için izlemeye geldiler
﻿Afrika'dan Türk doktorları beyin pili ameliyatı eğitimi için izlemeye geldiler
﻿Afrika'dan Türk doktorları beyin pili ameliyatı eğitimi için izlemeye geldiler
﻿Çanlar Galatasaray için çalıyor: Ali Palabıyık'a da ceza
﻿Çanlar Galatasaray için çalıyor: Ali Palabıyık'a da ceza
﻿Çanlar Galatasaray için çalıyor: Ali Palabıyık'a da ceza
﻿Çorum Belediyesi işçi alacak
﻿Çorum Belediyesi işçi alacak
﻿Çorum Belediyesi işçi alacak
﻿Öfkeli grup taciz şüphelisini darp etti!
﻿Öfkeli grup taciz şüphelisini darp etti!
﻿Öfkeli grup taciz şüphelisini darp etti!
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.