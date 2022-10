İngiltere Kralı 3. Charles, annesinin atlarını satışa çıkardı

İngiltere'de Newmarket kasabasında bulunan Tattersalls At Müzayedesi Merkezi, Kraliçe'ye ait 14 damızlık atının satılacağını açıkladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Tattersall Sözcüsü Jimmy George, Kraliçe'nin de geçmişte kendi damızlık atlarını sattığını belirterek "Bu atların hepsini elinizde tutamazsınız" dedi.

George, Kraliçe'nin atlarının satılmasının, Kraliyet Ailesi'nin at yarışlarıyla bağını kopardığı anlamına gelmediğini de belirterek, "Sahipler her yıl satış yapar. Majesteleri de her at sahibinin yaptığını yapıyor." dedi.

Satışa çıkarılan atlardan Just Fine, 100'den fazla yarış kazanmıştı.

Kraliçe 2. Elizabeth at yarışı meraklısı olmasının yanı sıra hem biniciydi hem de yarış atı yetiştiriyordu.

Sandringham'daki yarış atı yetiştirme merkezi ise Kraliçe'ye babası Kral 6. George'tan miras kalmıştı.

70 yıldan uzun süre tahtta kalan Kraliçe 2. Elizabeth, 8 Ekim'de hayatını kaybetmiş, yerine tahta Galler Prensi olan oğlu Charles geçmişti.