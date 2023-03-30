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İngiltere Kralı Charles, Ukraynalı mültecilerle bir araya geldi

İngiltere Kralı III. Charles, Almanya ziyareti kapsamında Ukraynalı mülteciler ile bir araya geldi.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 18:08
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İngiltere Kralı Charles, Ukraynalı mültecilerle bir araya geldi

İngiltere Kralı Charles, Ukraynalı mültecilerle bir araya geldi
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İHA'da yer alan habere göre, İngiltere Kralı III. Charles, tahta çıkmasının ardından ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirdiği Almanya'da temaslarına devam ediyor.

Kral Charles ve eşi Kraliçe Camilla, başkent Berlin’deki Tegel Havaalanı'ndaki Ukraynalı mültecilerin kayıt edildiği merkezi ziyaret ederek, mülteciler ile bir araya geldi. Kral Charles ve eşine ziyaret sırasında Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier eşlik etti.

Kral Charles yaptığı açıklamada, “Ailelerle, merkezin sorunsuz çalışmasını sağlayan Almanya Kızıl Haçı gönüllüleri ve temsilcileriyle tanışmak bir ayrıcalıktı” dedi.
Rus işgali nedeniyle Ukrayna'dan kaçan mültecilerin kayıt edildiği merkez, 1 yılı aşkın süredir hizmet veriyor.

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﻿İngiltere Kralı Charles, Ukraynalı mültecilerle bir araya geldi
﻿İngiltere Kralı Charles, Ukraynalı mültecilerle bir araya geldi
﻿İngiltere Kralı Charles, Ukraynalı mültecilerle bir araya geldi
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