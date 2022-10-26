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İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in gizli planı ortaya çıktı. Tartışmalı Prensler Harry ve Andrew’in bir yetkileri daha ellerinden alınıyor

İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in ölmeden önce kraliyet ailesinin tartışmalı iki ismi prens Harry ve Andrew’in önünü kesecek yasa tasarını onayladığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 11:38
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İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in gizli planı ortaya çıktı. Tartışmalı Prensler Harry ve Andrew’in bir yetkileri daha ellerinden alınıyor

İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in gizli planı ortaya çıktı. Tartışmalı Prensler Harry ve Andrew’in bir yetkileri daha ellerinden alınıyor
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Dailymail gazetesinde yer alan habere göre İngiliz Kraliyet ailesinin tartışmalı iki ismi Prens Harry ve Andrew’in Kral Charles’a vekalet etmemesi için teklif hazırlandı.

KİŞİLER LİSTESİ GENİŞLEYECEK
Parlamentoya gelmesi beklenen teklife göre Kral'ın yerine seçebileceği kişilerin listesi genişleyecek ve Charles kendi takdiri ile Prens Harry ve Prens Andrew yerine diğer iki kardeşi Anne ve Edward'ı seçebilecek.

ELİZABETH ÖLMEDEN ÖNCE PLANLANMIŞ
Söz konusu teklif İngiliz basınında geniş yankı uyandırdı. İngiliz yayın kuruluşu BBC,Prens Harry ve Prens Andrew'un Kral'ın yerine geçmesi konusundaki rollerinin sorgulandığına dikkat çekerken, İngiliz Dailymail gazetesi bu durumun yeni bir şey olmadığını, teklifin zaten aylardır masada olduğunu ve Kraliçe'nin de bu konuda onayı olduğunu yazdı.

TÜM ÜNVANLARI ELİNDEN ALINDI
İngiltere Kraliyet ailesi üyelerinden York Dükü Prens Andrew’in hakkında çıkan cinsel istismar iddiaları nedeniyle kraliyet unvanları elinden alındı.

PARAYLA SUSTURMAYA ÇALIŞTI
Associated Press’in haberine göre, Prens Andrew, kendisini “cinsel istismar” ile suçlayan Virginia Giuffre’nin kurduğu ve cinsel istismar mağdurlarına yardım eden vakfa yüklü bir miktarda bağış yapmayı teklif etmişti.

“KRALİYET AİLESİNİN YÜZ KARASI”
Prens Harry ise yaptığı evlilik nedeniyle ailesi tarafından tepkiyle karşılaşırken eşiyle beraber ABD’ye yerleşmiş ve tüm unvanlarından vazgeçmişti. Harry İngiltere’de “Kraliyet ailesinin yüz karası” olarak nitelendiriliyor.

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Kenan Memiş
26.10.2022 12:15
Bütün dünyada, yaklaşık 500 yıldır akan milyonlarca masum ve mazlum kanının ellerine bulaştığı ingiliz kraliyet ailesi.... Daha beter olsunlar da kökleri kurusun inşallah.  
 
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