İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in gizli planı ortaya çıktı. Tartışmalı Prensler Harry ve Andrew’in bir yetkileri daha ellerinden alınıyor

Dailymail gazetesinde yer alan habere göre İngiliz Kraliyet ailesinin tartışmalı iki ismi Prens Harry ve Andrew’in Kral Charles’a vekalet etmemesi için teklif hazırlandı.

KİŞİLER LİSTESİ GENİŞLEYECEK

Parlamentoya gelmesi beklenen teklife göre Kral'ın yerine seçebileceği kişilerin listesi genişleyecek ve Charles kendi takdiri ile Prens Harry ve Prens Andrew yerine diğer iki kardeşi Anne ve Edward'ı seçebilecek.

ELİZABETH ÖLMEDEN ÖNCE PLANLANMIŞ

Söz konusu teklif İngiliz basınında geniş yankı uyandırdı. İngiliz yayın kuruluşu BBC,Prens Harry ve Prens Andrew'un Kral'ın yerine geçmesi konusundaki rollerinin sorgulandığına dikkat çekerken, İngiliz Dailymail gazetesi bu durumun yeni bir şey olmadığını, teklifin zaten aylardır masada olduğunu ve Kraliçe'nin de bu konuda onayı olduğunu yazdı.

TÜM ÜNVANLARI ELİNDEN ALINDI

İngiltere Kraliyet ailesi üyelerinden York Dükü Prens Andrew’in hakkında çıkan cinsel istismar iddiaları nedeniyle kraliyet unvanları elinden alındı.

PARAYLA SUSTURMAYA ÇALIŞTI

Associated Press’in haberine göre, Prens Andrew, kendisini “cinsel istismar” ile suçlayan Virginia Giuffre’nin kurduğu ve cinsel istismar mağdurlarına yardım eden vakfa yüklü bir miktarda bağış yapmayı teklif etmişti.

“KRALİYET AİLESİNİN YÜZ KARASI”

Prens Harry ise yaptığı evlilik nedeniyle ailesi tarafından tepkiyle karşılaşırken eşiyle beraber ABD’ye yerleşmiş ve tüm unvanlarından vazgeçmişti. Harry İngiltere’de “Kraliyet ailesinin yüz karası” olarak nitelendiriliyor.