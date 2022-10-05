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Konsol oyunu oynarken kendini sakatladı

İngiltere'de League Two takımı Crewe Alexandra'da forma giyen Courtney Baker-Richardson, konsol oyunu oynarken sakatlandı.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 14:45
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İngiltere League Two takımı Crewe Alexandra'nın oyuncusu Courtney Baker-Richardson konsol oyunu oynarken kendini sakatladı

Konsol oyunu oynarken kendini sakatladı
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İngiltere 4. Lig takımı Crewe Alexandra'da forma giyen Courtney Baker-Richardson, Xbox oynarken kendisini sakatlığı için takımının maçını kaçırdı.

Ligdeki 10 maçta 6 gol kaydeden golcü oyuncu, Carlisle United ile oynanan maçta görev alamamıştı.

Takımın teknik direktörü Alex Morris oyuncunun sakatlığı hakkında; "Kalça sakatlığı var. Xbox'ıyla oynarken yapmış. Bu durum için yapabileceğimiz bir şey yok. Umarım en kısa sürede düzelir." sözlerini sarf etti.

NESTA GÜNDEM OLMUŞTU
Daha önce efsane Milan oyuncusu Alessandro Nesta; PlayStation oynarken sol elinin baş parmağını sakatladı. Nesta bunun üzerine ameliyat oldu ve sahalardan 4 hafta uzak kaldı.

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