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İngiltere Maliye Bakanı görevden alındı

 İngiltere Başbakanı Liz Truss, felaket bir mini bütçenin piyasada kargaşaya yol açmasının ardından Şansölye Kwasi Kwarteng'i görevden aldı.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 14:48
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İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'i görevden alındı

İngiltere Maliye Bakanı görevden alındı
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İngiltere Başbakanı Liz Truss, felaket bir mini bütçenin piyasada kargaşaya yol açmasının ardından Şansölye Kwasi Kwarteng'i görevden aldı.

Kwasi Kwarteng, Başbakan Liz Truss ile yaptığı ikili görüşmenin ardından görevden alındı. Kwarteng, İngiltere’de en kısa süre görev yapan ikinci maliye bakanı oldu. 1970'de Iain Macleod, göreve geldikten 30 gün sonra geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti.

23 Eylül’de Kwarteng tarafından açıklanan ve sonrasında geri çekilen vergi kesintileri önergesi, sterlin ve tahvillerde çok büyük çalkantıya neden olmuştu. Kwarteng, teklifi yeniden gözden geçireceklerini duyurmuştu.

NE OLMUŞTU?

Kwarteng 23 Eylül'de vergi indirimlerini de içeren 45 milyar sterlinlik bir mali teşvik paketi sunmuş, paketin ardından piyasaların karışmasıyla birlikte teklifi yeniden gözden geçireceklerini duyurmuştu.

Kwarteng ve Başbakan Liz Truss, İngiltere ekonomisini büyümeye teşvik etmek için önlemlerin gerekli olduğunu savunurken BoE ve IMF bu paketin enflasyonu tetikleyeceği konusunda uyarılarda bulundu.

Planın ardından Sterlin/Dolar kuru 1,14 seviyelerinden 1,03’e kadar gerilerken İngiltere Merkez Bankası’nın müdahaleleri ile kur tekrar toparlandı.

 

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