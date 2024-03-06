İngiltere Maliye Bakanı'nın seçim ofisinin dışına sprey boyayla ölüm tehditleri yazıldı

Kaynak: AA
İngiltere Maliye Bakanı'nın seçim ofisinin dışına sprey boyayla ölüm tehditleri yazıldı
İngiltere Maliye Bakanı ve Güney Batı Surrey bölgesi milletvekili Jeremy Hunt'ın seçim bürosuna yapılan saldırıyla ilgili polis, inceleme başlattı.

Hindhead bölgesindeki seçim ofisinin camlarına ve kapısına sprey boyayla "Muhafazakar pisliğe ölüm" yazısı yazıldığı bildirildi.

Surrey bölgesi polisinin yaptığı açıklamaya göre, 4 Mart'ta saat 20.00 ile 21.00 arasında gerçekleşen saldırıda, binanın dışındaki kapı ve camlara yazı yazıldı. Olay sırasında binada kimsenin bulunmadığı belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Jeremy Hunt, yaptığı açıklamada, İngiliz halkının hoşgörüsüyle tanındığını ve bu nedenle İngiltere'nin dünyanın en güçlü demokrasilerinden biri olduğunu belirtti, saldırıların kendilerini yıldıramayacağını vurguladı.

İngiltere İçişleri Bakanı James Cleverly, milletvekillerine yönelik tehditlerin doğası gereği olduğunu ifade ederek, ekstra koruma önlemleri aldıklarını açıklamıştı. Geçtiğimiz şubatta, güvenlik endişeleri nedeniyle 3 kadın milletvekiline polis koruması ve şoförlü araçlar tahsis edilmişti.

İngiltere'de 2016 yılında İşçi Partisi milletvekili Jo Cox'un Brexit referandumu sırasında yapılan seçim çalışmaları sırasında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesi, ülkede siyasetçilere yönelik güvenlik endişelerini artırmıştı.

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