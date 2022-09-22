İngiltere de kervana katıldı faiz artırdı. Türkiye'nin yaptığını yapmadılar

Amerikan Merkez Bankası, Kuveyt Merkez Bankası, İsviçre Merkez Bankası'nın ardından kervana İngiltere Merkez Bankası da katıldı. İngiltere Merkez Bankası (BOE) Kraliçe Elizabeth'in vefatı nedeniyle bugüne ertelenen Para Politikası Komitesi toplantısında faizi 50 baz puan artırdı. Politika faizi yüzde 1,75'ten yüzde 2,25'e çıkarıldı. Böylece politika faizi 2008'den beri en yüksek seviyeye çıktı.

PPK'nın 9 üyesinin tamamı da faiz artırımı yönünde oy verirken, 50 baz puan 4'e karşı 5 oyla belirlendi.

Üyelerden Haskel, Mann ve Ramsden faizin 75 baz puan, Dhingra ise 25 baz puan artırılması yönünde oy verdi.

PPK, enflasyonun Ekim ayında yüzde 11'in hemen altında tepe yapacağını öngördü. Ağustos toplantısında enflasyonun Ekim'de yüzde 13,3 seviyesinde tepe yapacağı öngörülmüştü.

BoE, enflasyonun düşmeye başlamadan önce bir kaç ay yüzde 10'un üzerinde kalmaya devam edeceğini öngörürken 3'ncü çeyrek için GSYH büyüme beklentisini yüzde +0,4'ten yüzde -0,1'e indirdi. Bu tahmin gerçekleşir ise İngiltere ekonomisi iki çeyrek üst üste daralmış olacak ve resesyonun teknik tanımını karşılamış olacak.

BOE PPK, Ağustos ayında açıklandığı şekilde portföyündeki devlet tahvili miktarırın azaltılmasına toplantıdan sonra başlanması konusunda da anlaştı.Tahvil pozisyonu gelecek 12 ayda aylık 80 milyon GBP azaltılacak.