İngiltere Merkez Bankası faiz indirimi hazırlanıyor

İngiltere Merkez Bankası'nın bu hafta politika faizini yüzde 4,25’ten yüzde 4’e düşürmesi bekleniyor. Ancak haziran ayında tüketici enflasyonunun yüzde 3,6’ya yükselmesi, banka üzerinde ciddi bir baskı yaratıyor. Avrupa Merkez Bankası’nın euro bölgesinde enflasyonun yüzde 2’nin altında kalacağı yönündeki öngörülerine karşın İngiltere, Rusya’nın 2022’de Ukrayna’ya yönelik işgalinin ardından yaşadığı enerji krizinin etkilerini hâlâ üzerinden atabilmiş değil.

Reuters muhabiri David Milliken’in haberine göre, İngiltere’deki fiyat artışları Amerika ve Avrupa’dan daha hızlı yükseldi. 2024 Eylül’ünde yüzde 1,7’ye kadar düşen enflasyon, özellikle doğal gaz bağımlılığı nedeniyle yeniden hız kazandı. İngiltere Merkez Bankası (BoE), enflasyonun hedeflenen yüzde 2 seviyesine 2027 başından önce dönmesini beklemiyor. Haziran rakamları, ülkedeki fiyat baskısının 2024 Ocak’tan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını ortaya koydu.

Citi ve YouGov’un yaptığı beklenti anketlerine göre halkın ve işletmelerin uzun vadeli enflasyon beklentileri de hızla yükseliyor. Bankanın 2019’dan bu yana yaptığı anketlerde ulaşılan en yüksek oranlar tekrar görülmeye başlandı. Bu da maaş taleplerini artırırken enflasyonun daha da yükselmesine zemin hazırlıyor.

ÜCRET ARTIŞLARI VE GIDA FİYATLARI BANKANIN ELİNİ ZORLUYOR

BoE’nin dikkatle takip ettiği bir diğer gösterge de hizmet sektörü ve temel tüketim malzemelerindeki fiyat değişimleri. Özellikle çalışan maliyetlerinin etkilediği hizmet sektöründeki enflasyon hâlâ manşet enflasyonun üzerinde. Gıda ve içecek fiyatlarındaki artış da dar gelirli kesimler üzerinde ciddi bir baskı yaratıyor.

Özel sektörde yıllık düzenli maaş artışları, COVID-19 öncesine kıyasla yaklaşık iki puan daha yüksek seviyede seyrediyor. 2023’te yüzde 8’i aşan maaş artışları şu anda yüzde 5’in altına inse de hâlâ hedeflenen yüzde 2’lik enflasyon oranı ile uyumlu değil. Banka yetkilileri, önümüzdeki 18 ayda ücret artışlarının yüzde 3 seviyesine gerilemesini umuyor.

S&P Global tarafından açıklanan Temmuz ayı PMI verilerine göre, işletmelerin girdi maliyetleri hâlâ pandemi öncesi seviyelerin üzerinde. Üreticiler ve hizmet sağlayıcılar fiyatlarını “güçlü bir hızda” artırmayı sürdürüyor.

İngiltere Merkez Bankası’nın önünde zorlu bir denklem var: Faizleri indirerek ekonomiyi canlandırmak mı, yoksa fiyat istikrarını sağlamak adına sıkı politikaları sürdürmek mi? Bu sorunun yanıtı, sadece Londra’daki yatırımcıları değil, küresel piyasaları da yakından ilgilendiriyor.