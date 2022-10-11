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BoE, acil durum tahvil alım programını genişletti

İngiltere Merkez Bankası (BoE), piyasa işleyişinin yeniden sağlanması amacıyla başladığı uzun vadeli İngiltere devlet tahvillerinin geçici alım programını, enflasyona endeksli tahvilleri de kapsayacak şekilde genişletti.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 11:38
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İngiltere Merkez Bankası piyasa işleyişinin yeniden sağlanması amacıyla başladığı uzun vadeli acil durum tahvil alım programını genişletti

BoE, acil durum tahvil alım programını genişletti
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BoE'den yapılan açıklamada, Banka'nın, son haftalarda varlıkların önemli ölçüde yeniden fiyatlanması ışığında finansal piyasalardaki gelişmeleri çok yakından izlemeye devam ettiği vurgulandı.

Tahvil piyasasındaki oynaklıktan kaynaklanan riskleri ele almak için İngiliz yetkililerle birlikte çalışıldığı aktarılan açıklamada, 28 Eylül'de yapılan duyuru ile İngiltere devlet tahvillerinin geçici alımlarına başlandığı, 14 Ekim'de söz konusu alımların durdurulmasının planlandığı bildirildi.

Açıklamada, piyasa işleyişini desteklemek ve devlet tahvili alımları planına düzenli bir şekilde son vermek için ek önlemler alındığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Hafta başında özellikle enflasyona endeksli uzun vadeli devlet tahvilleri olmak üzere İngiltere tahvil piyasasında önemli bir yeniden fiyatlandırma görüldü. Bu piyasadaki işlev bozukluğu İngiltere finansal istikrarı için önemli bir risk oluşturuyor. Bu nedenle Banka, uzun vadeli İngiltere devlet tahvillerinin alımını, enflasyona endeksli devlet tahvillerini de kapsayacak şekilde genişletmeye karar verdi. Söz konusu alımlar, 11-14 Ekim döneminde geçerli olacak. 10 milyar sterline kadar yapılacak olan alımların 5 milyar sterlini uzun vadeli geleneksel devlet tahvillerine, 5 milyar sterlini ise enflasyona endeksli devlet tahvillerine tahsis edilecek."

Piyasa işleyişine yönelik risklerin azaldığına karar verildiğinde tüm alımların sorunsuz ve düzenli bir şekilde gevşetileceği vurgulanan açıklamada, operasyonel detayların ayrı bir açıklama ile yayımlanacağı bildirildi.

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