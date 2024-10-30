İngiltere Milli Takım kaptanı Ben Stokes'un evi hırsızların hedefi oldu

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İngiltere Milli Takım kaptanı Ben Stokes'un evi hırsızların hedefi oldu

İngiltere kriket kaptanı Ben Stokes, Pakistan'da test serisindeyken maskeli bir çetenin ailesinin evine girip hırsızlık yaptığını açıkladı.

33 yaşındaki sporcu, olay sırasında evde bulunmayan ailesinin, hırsızlık esnasında herhangi bir fiziksel zarar görmediğini belirtti. Ancak Stokes, evden bazı "manevi değeri yüksek" eşyaların çalındığını ifade etti.

Ailesinin güvenliğinden ötürü endişelendiğini belirten Stokes, yaşananları üzüntüyle karşıladığını söyledi. Henüz olayla ilgili ayrıntılar kamuoyuna açıklanmazken, polisin çete üyelerini bulmak için soruşturmayı sürdürdüğü kaydedildi. Hırsızlık olayı, sporcunun Pakistan’daki kriket görevleri nedeniyle evde olmadığı bir sırada gerçekleşmişti.

Bu olay, spor dünyasında Stokes’un ve ailesinin güvenliğiyle ilgili endişelere yol açarken, İngiliz kamuoyunun da dikkatini çekti.

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