İngiltere Milli Takımı'nda ilk kez Müslüman oyuncu forma giydi

Tottenham’ın sağ beki Djed Spence, İngiltere Milli Takımı formasıyla sahaya çıkarak tarihi bir ilke imza attı.

“BİRÇOK GENÇ İÇİN YOL AÇAR”

Spence, İngiltere forması giyen ilk Müslüman oyuncu olduğu için gurur duyduğunu belirterek, “Bu bir nimet. Tarih yazmak güzel. Umarım dünyadaki genç çocuklara ilham olur.” dedi.

HARRY KANE’DEN ÖZEL JEST

25 yaşındaki futbolcu, maçın ardından kaptan Harry Kane’den ilk kez milli formayı giyen İngiliz oyunculara verilen 'legacy cap'ini aldı. Kane’in kendisine Tottenham günlerini hatırlatarak tebrik ettiğini söyleyen Spence, “Biraz duygulandım. Hayatım boyunca bu anı hayal etmiştim.” ifadelerini kullandı.

Who’s cutting onions? ????



A special moment in the #ThreeLions dressing room, as an emotional @HKane presents @DjedSpence with his legacy cap ????❤️ pic.twitter.com/VgygTeriAJ — England (@England) September 9, 2025

“RESMEN İNGİLTERE OYUNCUSUYUM”

Milli formayı giymenin hayalini kurduğunu vurgulayan Spence, “Resmen İngiltere oyuncusuyum, çok mutluyum. Tanrı en büyüktür, asla yarı yolda bırakmaz.” dedi.