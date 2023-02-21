Premier Lig yeni yayın ihalesine girecek. Bir devir sona erdi

Premier Lig'de yeni yayın ihalesi ilklere sahne olacak. Son 10 yılda Sky Sports ve BT Sports'da yayımlanan İngiltere Ligi, artık başka kanalda yayınlanacak.

PREMİER LİG VE ŞAMPİYONLAR LİGİNİ YAYINLAYACAK

Ligin maçları gelecek sezon TNT Sports adıyla açılacak olan yeni kanalda yayınlanacak.

TNT Sports, BT Sport'a ait olan iki yıllık İngiltere Premier Lig yayın hakkı ve 4 yıllık Şampiyonlar Ligi yayın hakkını devralacak.



650 MİLYONLUK DEVİR

TNT Sports, BT Sport'un geçen yıl Warner Brothers Discovery ile yaptığı 650 milyon sterlinlik anlaşmanın ardından haklara sahip olacak.