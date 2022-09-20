Manchester United Benfica'nın golcüsünü istiyor

İngiltere Premier League ekibi Manchester United, Benfica'nın Portekizli forveti Gonçalo Ramos'u teklif yapmaya hazırlanıyor.

beIN Sports'un derlediği; İngiliz gazetesi Daily Mail'in haberine göre, Man. United Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılmak istemesi ve Marcus Rashford ile Anthony Martial'in de sakatlık sorunları nedeniyle devre arasında forvet transferi yapmak istiyor.

Forvet listenin başında da Benfica'lı yıldız Goncalo Ramos yer alıyor. İngiliz ekibi Portekizli forvetin temsilcileri ile temas kurarken, 25 milyon Sterlinlik teklif için hazırlanıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 4 MAÇTA 4 GOL KAYDETTİ

21 yaşındaki golcü oyuncu Portekiz ekibinin altyapısında yetişirken, sezon başında Liverpool'a transfer olarak takımdan ayrılan Darwin Nunez'den sonra takımın vazgeçilmez ismi oldu ve bu sezon çıktığı 12 maçta 8 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.