20 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Manchester United Benfica'nın golcüsünü istiyor

Manchester United Benfica'nın golcüsünü istiyor

Manchester United, Benfica'nın golcüsü Gonçalo Ramos'un peşinde...

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 14:16
Takip Et

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United Benfica'nın golcüsü Gonçalo Ramos'u transfer etmek istiyor

Manchester United Benfica'nın golcüsünü istiyor
+
Aa
-

İngiltere Premier League ekibi Manchester United, Benfica'nın Portekizli forveti Gonçalo Ramos'u teklif yapmaya hazırlanıyor. 

beIN Sports'un derlediği; İngiliz gazetesi Daily Mail'in haberine göre, Man. United Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılmak istemesi ve Marcus Rashford ile Anthony Martial'in de sakatlık sorunları nedeniyle devre arasında forvet transferi yapmak istiyor.

Forvet listenin başında da Benfica'lı yıldız Goncalo Ramos yer alıyor. İngiliz ekibi Portekizli forvetin temsilcileri ile temas kurarken, 25 milyon Sterlinlik teklif için hazırlanıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 4 MAÇTA 4 GOL KAYDETTİ

21 yaşındaki golcü oyuncu Portekiz ekibinin altyapısında yetişirken, sezon başında Liverpool'a transfer olarak takımdan ayrılan Darwin Nunez'den sonra takımın vazgeçilmez ismi oldu ve bu sezon çıktığı 12 maçta 8 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
1
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
﻿Motorine minicik indirim geldi
2
﻿Motorine minicik indirim geldi
﻿Motorine minicik indirim geldi
﻿Şahan Gökbakar şort giyenleri hedef alan hocaya öyle bir yanıt verdi ki. Sosyal medyada binlerce beğeni aldı
3
﻿Şahan Gökbakar şort giyenleri hedef alan hocaya öyle bir yanıt verdi ki. Sosyal medyada binlerce beğeni aldı
﻿Şahan Gökbakar şort giyenleri hedef alan hocaya öyle bir yanıt verdi ki. Sosyal medyada binlerce beğeni aldı
﻿Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreninde Osmanlı ayrıntısı dikkat çekti
4
﻿Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreninde Osmanlı ayrıntısı dikkat çekti
﻿Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreninde Osmanlı ayrıntısı dikkat çekti
﻿MHP’de Thodex depremi sürüyor. Bir istifa daha geldi!
5
﻿MHP’de Thodex depremi sürüyor. Bir istifa daha geldi!
﻿MHP’de Thodex depremi sürüyor. Bir istifa daha geldi!
﻿Büyük düşüş yaşanmıştı. Borsa için olağanüstü toplantı kararı
6
﻿Büyük düşüş yaşanmıştı. Borsa için olağanüstü toplantı kararı
﻿Büyük düşüş yaşanmıştı. Borsa için olağanüstü toplantı kararı
﻿Haluk Pekşen’in ölümüyle ilgili iddialara inceleme. Hastaneden açıklama geldi
7
﻿Haluk Pekşen’in ölümüyle ilgili iddialara inceleme. Hastaneden açıklama geldi
﻿Haluk Pekşen’in ölümüyle ilgili iddialara inceleme. Hastaneden açıklama geldi
﻿Kalp krizi geçirdiği sanıldıbakın ne çıktı!
﻿Kalp krizi geçirdiği sanıldıbakın ne çıktı!
﻿Kalp krizi geçirdiği sanıldıbakın ne çıktı!
﻿MSB'den nefes kesen kamu spotu
﻿MSB'den nefes kesen kamu spotu
﻿MSB'den nefes kesen kamu spotu
﻿Kraliçe Elizabeth'in tuttuğu takım belli oldu
﻿Kraliçe Elizabeth'in tuttuğu takım belli oldu
﻿Kraliçe Elizabeth'in tuttuğu takım belli oldu
﻿Akraba kavgasında ortalık savaş alanına döndü
﻿Akraba kavgasında ortalık savaş alanına döndü
﻿Akraba kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.