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Premier Lig ekibine İspanya Milli Takımı hocası geldi

Wolverhampton, İspanyol teknik direktör Julen Lopetegui ile anlaştı.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 18:15
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İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton, İspanyol teknik direktör Julen Lopetegui ile anlaştıklarını kamuoyuyla paylaştı

Premier Lig ekibine İspanya Milli Takımı hocası geldi
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Bruno Lage'nin görevine son verilmesinin ardından bir aydır geçici olarak Steve Davis'in çalıştırdığı Wolverhampton, yeni teknik direktörünü buldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kariyerinde Porto, Real Madrid ve Sevilla kulüplerinin yanı sıra İspanya Milli Takımı'nı da çalıştıran Lopetegui ile anlaşmaya varıldı.

56 yaşındaki teknik adam, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Premier Lig'e ara verilecek 14 Kasım'dan itibaren göreve başlayacak.

İspanya'nın 19 ve 21 yaş altı milli takımlarını Avrupa şampiyonluğuna taşıyan Lopetegui, 2020'de de Sevilla'ya UEFA Avrupa Ligi kupasını kazandırmıştı.

 

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