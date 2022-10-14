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Manchester City'nin yıldızı 2027'ye kadar uzattı

Premier Lig'de Manchester City, genç yıldızı Phil Foden'ın sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 22:34
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İngiltere Premier Lig'de hafta sonu Liverpool'a konuk olacak Manchester City, Phil Foden'ın sözleşmesini yeniledi

Manchester City'nin yıldızı 2027'ye kadar uzattı
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İngiltere Premier Lig'de hafta sonu Liverpool'a konuk olacak Manchester City, Phil Foden'ın sözleşmesini yeniledi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "İçimizden biri. Phil Foden, 2027 yılına kadar bizimle." ifadeleri yer aldı.
Foden, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, "Mutluluğumu kelimelerle anlatmak zor. Hayatım boyunca Manchester City taraftarı oldum. Bu kulübü çok seviyorum ve 2027'ye kadar parçası olacağım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Manchester City'nin altyapısından yetişen Phil Foden, 182 maçta süre alırken 52 gol ve 36 asist kaydetti.
Burada 4 Premier Lig, 2 İngiltere Lig Kupası, 2 Community Shiled ve 1 F.A. Cup şampiyonluğu yaşayan Foden, Premier Lig'de 2 kez "Sezonun en iyi genç oyuncusu" ödülüne layık görülmüştü.

 

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