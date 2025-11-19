Bakan Healey, gelecek hafta açıklanacak bütçe öncesinde İngiltere'nin savunma yatırımlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasında, ülkesine yönelik güvenlik tehditlerinin arttığına işaret eden Healey, bu bağlamda, İngiltere'nin savunma harcamalarını arttırdığının altını çizdi.

GEMİ ASKERLERE LAZER TUTTU

Healey, Rusya'dan ülkesine yönelik tehdide ilişkin de şu ifadeleri kullandı: "Rus istihbarat gemisi Yantar, son birkaç hafta içinde İngiltere'nin geniş sularına girerek İskoçya'nın kuzeyindeki İngiltere sularının sınırında bulunuyor. Bu gemi, istihbarat toplamak ve denizaltı kablolarımızı haritalamak için tasarlanmış bir gemi. Bu geminin her hareketini izlemek ve takip etmek için Kraliyet Donanması fırkateyni ve RAF uçakları görevlendirdik. Bu sırada Yantar, pilotlarımıza lazer yöneltti."

Rusya'nın bu eyleminin son derece tehlikeli olduğunu vurgulayan Healey, Yantar gemisinin bu yıl ikinci kez İngiltere sularına girdiğini aktardı. Healey, "Rusya ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e mesajım şudur: Sizi görüyoruz, ne yaptığınızı biliyoruz ve Yantar bu hafta güneye doğru yola çıkarsa, biz hazırız" dedi.

'SEÇENEKLERİMİZ HAZIR'

İngiliz Bakan, konuşmasının ardından bir Rus gemisinin RAF pilotlarını ilk kez mi lazerle hedef aldığı, bunun ne kadar tehlikeli olduğu ve İngiltere hükümetinin nasıl tepki vereceği sorularına yanıt verdi.

Healey, "İngiliz askeri uçaklarının pilotlarını engelleyen, rahatsız eden veya tehlikeye atan her şeyin son derece tehlikeli olduğu açıktır. Yantar'ın İngiliz RAF'a karşı bu eylemi gerçekleştirdiğini ilk kez duyuyoruz. Bu konuyu son derece ciddiye alıyoruz" diye konuştu.

İngiltere donanmasının angajman kurallarını değiştirdiğini aktaran Healey, "Böylelikle Yantar'ın daha geniş sularımızda bulunduğu zaman faaliyetlerini daha yakından takip edebilecek ve izleyebileceğiz. Yantar rotasını değiştirirse askeri seçeneklerimiz hazır" ifadelerini kullandı.

Bakan Healey, güvenlik gerekçesiyle bu seçeneklerin ayrıntılarını paylaşmayacağını dile getirdi.

Healey, 22 Ocak'ta İngiltere Parlamentosunda yaptığı açıklamada, Rus istihbarat gemisi Yantar'ın, 20 Ocak'ta İngiliz Münhasır Ekonomik Bölgesine (MEB) girdiğini ve 2 gün kaldığını kaydetmişti.