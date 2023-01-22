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İngiltere sağlık krizini aşamıyor

İngiltere'de grip ve koronavirüs vakaları artarken, ilaç temin edilemiyor. İngiliz Bağımsız Eczacılar Birliği, özellikle çocuk ilaçlarının tedarikindeki sıkıntı konusunda uyardı.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 18:09
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İngiltere sağlık krizini aşamıyor

İngiltere sağlık krizini aşamıyor
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İngiltere grip ve koronavirüs vakaları artıyor; aylardır süren grevlerin etkisiyle, sağlık hizmetleri yetersiz kalıyor.

Ülkede ambulans bekleme ve acil servislerdeki bekleyiş süreleri uzadı.

İngiltere Doktorlar Birliği, geç müdahale sebebiyle acil servislerde her hafta 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Tedarik zincirindeki aksaklıklar nedeniyle ilaç tedarikinde de kriz kapıda.

İngiliz Bağımsız Eczacılar Birliği Başkanı Leyla Hannabeck de uyardı.

Hannabeck, "Özellikle çocuklar için kullanılan antibiyotikler, ağrı kesiciler ve öksürük şuruplarının bulunmasında ciddi sıkıntılar yaşanabilir." dedi.

Uzmanlar, hükümeti acilen önlem almaya çağırdı. 

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