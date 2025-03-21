İngiltere şokta! Heathrow Havalimanı kapatıldı, 16 binden fazla ev elektriksiz, çok sayıda uçuş iptal

Havalimanından yapılan açıklamada, havalimanını besleyen bir elektrik trafo merkezinde çıkan yangının "önemli bir elektrik kesintisine" neden olmasının ardından havalimanının bugün gece yarısına kadar kapatıldığı belirtildi.

Tüm yolculara havalimanına seyahat etmemelerinin tavsiye edildiği açıklamada, "Yolcularımızın ve meslektaşlarımızın güvenliğini sağlamak için Heathrow, 21 Mart günü saat 23.59'a kadar kapalı olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Heathrow Havalimanı'nın kapatılması, Londra'nın batısındaki bir elektrik trafo merkezinde çıkan yangın nedeniyle çok sayıda evin elektriksiz kalmasının ardından gerçekleşti.

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Uçuş takip sitesine FlightRadar24 tarafından açıklanan verilere göre elektrik kesintisinden gidiş ve geliş toplam bin 351 uçuş etkilenecek. Açıklamada, uçuşların durdurulduğu sırada havalimanına gelen 120 uçağın havada olduğu belirtildi.

Londra İtfaiyesi şef yardımcısı Pat Goulbourne yaptığı açıklamada, "Yangın, çok sayıda ev ve işletmeyi etkileyen elektrik kesintisine neden oldu. Yangının etkisini en aza indirmek için ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışıyoruz. Bu oldukça önemli bir olay ve itfaiyecilerimiz yangını mümkün olan en hızlı bir şekilde kontrol altına almak için zorlu şartlarda yorulmadan çalışıyor" dedi.

İskoç ve Güney Elektrik Ağları şirketi tarafından yapılan açıklamada, yangın nedeniyle bölgedeki 16 binden fazla evin elektriksiz kaldığı ifade edildi.





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HAVALİMANI YILDA 80 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERİYOR

Yılda 80 milyondan fazla yolcuya hizmet veren Heathrow Havalimanı'nda günde yaklaşık bin 300 giden veya gelen uçuş yapılıyor. Londra'nın merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Heathrow, 80'den fazla ülkede 200 varış noktasına hizmet veriyor.

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