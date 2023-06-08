İngiltere Türkiye'ye milyonlar aktarmış. Gönderilen paralar kaçakların Türkiye'ye entegresini de kapsıyor

Editör: Serkan Talan

Başta Suriyeliler ve Afganlar olmak üzere Türkiye’ye kaçak giren yabancıların neden olduğu sorun devam ederken, Avrupa da sığınmacıların kendi ülkelerine girmelerini engellemek için Türkiye’yi kalkan olarak kullanıyor. İngiltere’nin Türkiye’ye sığınmacıların ‘entegrasyonu’ ve kaçak geçişlerin önlenmesi için nakit yardım yaptığı açıklandı.

Sayıları 10 milyonu bulan sığınmacılar Türkiye’de ekonomik ve sosyal çok sayıda soruna sebep olurken, Türkiye’nin sığınmacıları tutmak için aldığın yeni yardımlar ortaya çıktı.

PARAYI ‘ENTEGRASYON’ İÇİN DE VERDİLER

İngiltere’nin İran’dan kaçak geçişlerin önlenmesi için Türkiye’ye 3 milyon sterlin yardım ettiği ortaya çıktı. İngiliz Guardian gazetesindeki habere göre İngiliz hükümeti geçen yıl Türkiye’ye 3 milyon sterlin nakit yardım yaptı. İngiliz makamların bilgi edinme yasası uyarınca açıkladığı verilere göre, Türkiye’nin sınır güvenliğini artırması için verilen fon 2019 yılından itibaren katlanarak arttı. 2019 yılında 14 bin sterlin ile başlayan yardım, 2020 ve 2021’de ‘eğitim ve ekipman için 425 bin sterline ve sonrasında ‘entegrasyon yardımı’, araç ve personel giderleri için 3 milyon euroya yükseldi.

Finansman, resmi kalkınma yardımı (ODA) bütçesinden yönlendirildi ve bakanlığın İstihbarat Müdürlüğü'nün bir parçası olan İçişleri Bakanlığı Uluslararası Operasyonlar aracılığıyla sağlandı.

ARAÇ YARDIMI DA YAPTILAR

İngilizlerin, İran sınırından kaçak geçişleri önlemek için yaptığı yardımlar parayla sınırlı kalmadı. Ortaya çıkan verilere göre, İngiliz İçişleri Bakanlığı, Ulusal Polis ve sahil güvenlik, Türkiye’ye araç yardımı da yaptı. 2022 yılının haziran ayında İngiltere Türkiye’ye 9 araç tahsis etti.

İNGİLİZ KAYNAKLAR “ÖZEL ÖNEM VERİYORUZ” DEDİ

Guardian gazetesine konuşan İngiliz kaynaklar, kaçak göçmenlerin ülkelerine girişleri engellemek için tedbirlerini Türkiye’nin İran sınırından itibaren aldıklarının altını çizdi. Türkiye sınırının Londra yönetimi için son 2 yılda öneminin arttığını vurgulayan kaynaklar, “Uzmanlığımızı sunuyoruz ve yetkililere kaçak göçmenlerin veya çetelerin faaliyet gösterdiğini düşündüğümüz yolları gösteren kanıtlar sunuyoruz" dedi.

İngiliz yetkililer, Türkiye’nin sınır güvenliği için yardım etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

İNGİLİZLER YARDIMA TEPKİ GÖSTERDİ

İngiltere hükümetinin Türkiye’ye yaptığı 3 milyon sterlinlik yardıma İngilizler tepki gösterdi. Ülkede sığınmacı hakları için çalışan bir dernek, Londra yönetiminin ‘pis işlerini yaptırmak için’ Türkiye’ye yardım ettiğini söyledi.

Göçmenlerin Refahı için Ortak Konsey derneğinden kampanya sorumlusu Mary Atkinson, hükümetin göçmenlere karşı uluslararası hukuku hiçe saydığını söyleterek “Türkiye-İran sınırında ya da Fransa veya Belçika sınırında olması fark etmez… Bu hükümet gizlice diğer ülkeleri kendi pis işlerini yapmaları için finanse ediyor” diye konuştu.