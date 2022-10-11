﻿Katar'da 1300 taraftar Dünya Kupası'nı izleyemeyecek. Yasak geldi

Saha içinde, dışında kavga eden taraftarlardan sahaya girenler ve daha fazlası. Kısa süre önce Endonezya'da bir futbol maçında 131 kişinin öldüğü bir trajedi yaşandı. Günler sonra Arjantin'de bir kişinin ölümüne neden olan sorunlar meydana geldi. Yaklaşan 2022 Dünya Kupası için Katar'da kaçınılması gereken olaylar için yeni bir adım daha atıldı.

FIFA'nın Katar'daki 2022 Dünya Kupası organizasyon komitesi, herhangi bir şiddet olayından kaçınmak için önlemlerini artırıyor. Buna göre, bazı İngiliz holiganları ev sahibi ülkeye seyahat etmemesi ve Ada'da kalabilmeleri için pasaportlarını teslim etmeleri gerekecek.



Birçok ülkede şiddet olayları, dünyanın en önemli turnuvası için endişe verici ve bu nedenle Birleşik Krallık bu konuda şimdiden harekete geçti. İngiltere, turnuvayı olumsuz olaylardan korumak için 1300 taraftarın Katar'a seyahat etmesine izin vermeyeceklerini açıkladı. Böylece futbol maçlarında şiddet geçmişi olan taraftarların seyahat etmesi yasaklanacak.