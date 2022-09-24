24 Eylül 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • İngiltere, UEFA Uluslar Ligi'nde küme düştü

İngiltere, UEFA Uluslar Ligi'nde küme düştü

UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 5. hafta maçlarına devam edildi. Uluslar A Ligi 3. grupta mücadele eden İngiltere, İtalya ile karşılaştığı maçı 1-0 kaybederek, küme düştü.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 01:01
Takip Et

İngiltere, UEFA Uluslar Ligi'nde küme düştü

İngiltere, UEFA Uluslar Ligi'nde küme düştü
+
Aa
-

Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunun 5. hafta ikinci gününde, 7 maç oynandı.

A Ligi 3. Grup'ta oynanan maçta İtalya, 68. dakikada Giacomo Raspadori'nin attığı golle İngiltere'yi 1-0 mağlup etti. Grupta 2 puanı bulunan Gareth Southgate yönetimindeki İngiltere, bu sonucun ardından B Ligi'ne düştü.

Gruptaki diğer mücadelede ise Macaristan, 17. dakikada Adam Szalai'nin golüyle deplasmanda Almanya'yı 1-0 yendi. Fenerbahçeli Attila Szalai, Almanya karşısında 90 dakika sahada kaldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

3. Grup:

İtalya-İngiltere: 1-0

Almanya-Macaristan: 0-1

B Ligi

3. Grup:

Finlandiya-Romanya: 1-1

Bosna Hersek-Karadağ: 1-0

C Ligi

4. Grup:

Gürcistan-Kuzey Makedonya: 2-0

Bulgaristan-Cebelitarık: 5-1

D Ligi

2. Grup:

Estonya-Malta: 2-1

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Süleyman Soylu'ya bir hafta süre veren Ümit Özdağ yeni video paylaştı
1
﻿Süleyman Soylu'ya bir hafta süre veren Ümit Özdağ yeni video paylaştı
﻿Süleyman Soylu'ya bir hafta süre veren Ümit Özdağ yeni video paylaştı
﻿Fırat Nehri’ne siyanür sızdırmıştı... 3 ay sonra yeniden faaliyete başladı
2
﻿Fırat Nehri’ne siyanür sızdırmıştı... 3 ay sonra yeniden faaliyete başladı
﻿Fırat Nehri’ne siyanür sızdırmıştı... 3 ay sonra yeniden faaliyete başladı
﻿Dans ederken iç çamaşırı gözüktü. Söyleyin bakalım bu mu sanat
3
﻿Dans ederken iç çamaşırı gözüktü. Söyleyin bakalım bu mu sanat
﻿Dans ederken iç çamaşırı gözüktü. Söyleyin bakalım bu mu sanat
﻿Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış
4
﻿Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış
﻿Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış
﻿Suudi Arabistan Milli Günü ‘Ankara’da kutlandı: Soylu ve Erbaş da katıldı
5
﻿Suudi Arabistan Milli Günü ‘Ankara’da kutlandı: Soylu ve Erbaş da katıldı
﻿Suudi Arabistan Milli Günü ‘Ankara’da kutlandı: Soylu ve Erbaş da katıldı
﻿7 yerinden bıçakladı. Dehşet anları kask kamerasında. Saldırgandan pişkin savunma
6
﻿7 yerinden bıçakladı. Dehşet anları kask kamerasında. Saldırgandan pişkin savunma
﻿7 yerinden bıçakladı. Dehşet anları kask kamerasında. Saldırgandan pişkin savunma
﻿Kılıçdaroğlu SPK’yı borsa için son kez uyardı. Blöf yapmıyorum diyerek açıkladı
7
﻿Kılıçdaroğlu SPK’yı borsa için son kez uyardı. Blöf yapmıyorum diyerek açıkladı
﻿Kılıçdaroğlu SPK’yı borsa için son kez uyardı. Blöf yapmıyorum diyerek açıkladı
﻿Manisa'da IŞİD operasyonu: 1 tutuklama
﻿Manisa'da IŞİD operasyonu: 1 tutuklama
﻿Manisa'da IŞİD operasyonu: 1 tutuklama
﻿Birçok il için 'sarı kodlu' uyarı yapıldı
﻿Birçok il için 'sarı kodlu' uyarı yapıldı
﻿Birçok il için 'sarı kodlu' uyarı yapıldı
﻿İngiltere, UEFA Uluslar Ligi'nde küme düştü
﻿İngiltere, UEFA Uluslar Ligi'nde küme düştü
﻿İngiltere, UEFA Uluslar Ligi'nde küme düştü
﻿Zonguldak'ta sağanak nedeniyle dere taştı: 20 kişi mahsur kaldı
﻿Zonguldak'ta sağanak nedeniyle dere taştı: 20 kişi mahsur kaldı
﻿Zonguldak'ta sağanak nedeniyle dere taştı: 20 kişi mahsur kaldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.