﻿İngiltere, UEFA Uluslar Ligi'nde küme düştü

Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunun 5. hafta ikinci gününde, 7 maç oynandı.
A Ligi 3. Grup'ta oynanan maçta İtalya, 68. dakikada Giacomo Raspadori'nin attığı golle İngiltere'yi 1-0 mağlup etti. Grupta 2 puanı bulunan Gareth Southgate yönetimindeki İngiltere, bu sonucun ardından B Ligi'ne düştü.
Gruptaki diğer mücadelede ise Macaristan, 17. dakikada Adam Szalai'nin golüyle deplasmanda Almanya'yı 1-0 yendi. Fenerbahçeli Attila Szalai, Almanya karşısında 90 dakika sahada kaldı.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Ligi
3. Grup:
İtalya-İngiltere: 1-0
Almanya-Macaristan: 0-1
B Ligi
3. Grup:
Finlandiya-Romanya: 1-1
Bosna Hersek-Karadağ: 1-0
C Ligi
4. Grup:
Gürcistan-Kuzey Makedonya: 2-0
Bulgaristan-Cebelitarık: 5-1
D Ligi
2. Grup:
Estonya-Malta: 2-1
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