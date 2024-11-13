İngiltere vatandaşı Hayley Dowell, Türkiye'de geçirdiği estetik operasyon sonrası hayatını kaybetti

İngiltere’den 38 yaşındaki Hayley Dowell, Türkiye'de geçirdiği estetik ameliyatın ardından hayatını kaybetti. Dowell, İstanbul'da bir özel klinikte, Brezilya popo kaldırma ve karın germe işlemleri de dahil olmak üzere çeşitli estetik operasyonlar yaptırdı. Ancak operasyon sırasında cerrahının ameliyatı yarıda bırakması ve gerekli bilgilendirmenin yapılmaması nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edildi. Olay, Türkiye'deki estetik ameliyatlarla ilgili endişeleri artırdı.

Estetik Ameliyat Sonrası Korkunç Son

İngiltere’den gelen Hayley Dowell, estetik cerrahi için Türkiye'yi tercih etti. Dowell, Brezilya popo kaldırma (BBL), karın germe ve liposuction içeren 7.000 poundluk bir paket ile İstanbul'daki BHT Kliniği'nde ameliyat oldu. Ancak, ameliyatı esnasında emboli geçirerek yaşamını yitirdi. Winchester Mahkemesi'nde görülen ön duruşmada, kocası Neil Dowell, eşinin ameliyat öncesi riskler konusunda bilgilendirilmediğini belirtti. Neil, “Ameliyat yarım kaldı; anestezi uzmanı işi devam ettirdi, ama her iki işi aynı anda yapamazsınız” diyerek ameliyatın gidişatına dair kaygılarını dile getirdi.

Yetersiz Bilgilendirme ve Risklerin Gizlenmesi İddiaları

Neil Dowell’in ifadesine göre, ameliyat esnasında eşine, planlanan üç operasyondan yalnızca ikisine onay verdiği halde üçüncüsü de uygulanmıştı. Bu süreçte Hayley’e hiçbir risk hakkında bilgi verilmediği ve ölümünden sonra imzalanması istenen onay formunun süreci daha da karmaşık hale getirdiği iddia edildi. Hayley’in annesi Ann ise kızının bu işlemlerden birinin risklerini bilmediğini, çünkü yalnızca iki işlem için rızası olduğunu ileri sürdü.

Türk Sağlık Turizmi ve Güvenlik Sorunları

Bu olay, Türkiye’de estetik ameliyatlar için ülkeye gelen Britanyalıların karşılaştığı zorlukları bir kez daha gündeme getirdi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın raporuna göre, 2019’dan bu yana Türkiye'de estetik operasyonlar nedeniyle 28 İngiliz vatandaşının hayatını kaybettiği belirtildi. Bu durum, cerrahi uygulamalar sırasında yapılan hataların ciddi sonuçlara yol açabileceğini gösteriyor.