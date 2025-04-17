İngiltere ve Fransa göçmenleri takas edecek

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, İngiliz ve Fransız hükümetleri, her iki ülkenin de sığınma talebinde bulunan kişileri takas etmesini öngören anlaşma üzerinde görüşmelere başladı.

Yetkililer, Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye düzensiz yollarla gelen az sayıda kişinin Fransa'ya geri gönderilmesini öngören bir pilot plan üzerinde görüştü. Bu durumda, İngiltere ise özellikle aile birleşimi isteyen ve İngiltere'de bulunma hakkı olan sınırlı sayıda kişiyi Fransa'dan kabul etmeyi planlıyor.

"PİLOT PLAN, AB ÜYESİ ÜLKELER ARASINDA İADE ANLAŞMALARI İÇİN ZEMİN OLUŞTURABİLİR"

Fransa İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, BBC'ye yaptığı açıklamada, Fransa'nın amacının, düzensiz göçmenleri ve kaçakçılık ağlarını, İngiltere'ye ulaşmaya çalışırken caydırmak olduğunu ifade etti.

Sözcü, pilot planın, Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri arasında göçmen iade anlaşmaları için zemin oluşturabileceğini bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü, "Birer birer prensibine dayalı. Her bir yasal kabul için, Manş Denizi'ni geçmeyi başaran belgesiz düzensiz göçmenlerin (İngiltere'ye) iadesi olacak." ifadesini kullandı.

"FRANSA HÜKÜMETİYLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

İngiltere Ulaştırma Bakanlığında Yolların Geleceğinden Sorumlu Devlet Bakanı Lilian Greenwood da söz konusu olası anlaşmaya ilişkin Sky News kanalına konuştu.

Ancak, Greenwood, "Fransa hükümetiyle bu korkunç ve tehlikeli insan ticareti konusunda görüşmelerin sürdüğünü doğruluyorum" dedi.

İngiltere İçişleri Bakanlığından bir Sözcü de hükümetin düzensiz göçle mücadelede Fransa ve diğer Avrupa ülkeleriyle işbirliğini yoğunlaştırdığını bildirdi. İngiltere İçişleri Bakanlığının son açıkladığı verilere göre, 12 teknede 705 düzensiz göçmen dün Dover'e ulaştı ve bu sayı, bu yılki en yüksek günlük rakam oldu. Bu yıl şu ana kadar 8 bin 888 düzensiz göçmen İngiltere’ye ulaştı ve bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42’lik artış görüldüğünü ortaya koydu.