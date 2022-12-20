İngiltere ve Galler'de 10 bin ambulans çalışanı greve gidecek

İngiltere ve Galler'de maaş zammı ve çalışma koşullarındaki anlaşmazlık nedeniyle 10 binden fazla ambulans çalışanı 21 ve 28 Aralık’ta greve gidecek.

GMB sendikası, İngiltere ve Galler'de sağlık görevlileri, acil bakım asistanları ve diğer çalışanlardan oluşan 10 binden fazla ambulans personelinin greve gitme yönünde oy kullandığını duyurmuştu. (AA)