İngiltere ve İrlanda'da tutuklamalar başladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İngiltere ve İrlanda'da tutuklamalar başladı

İngiltere ve Kuzey İrlanda'da yaşanan olaylar sonrası polis, geniş çaplı güvenlik operasyonu başlattı.

Cumartesi günü İngiltere ve Kuzey İrlanda'da yaşanan kargaşa sahnelerinin ardından onlarca kişi tutuklandı. Polis önümüzdeki günlerde daha fazla şiddet olayının yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Birçok kasaba ve şehirde göçmen karşıtı göstericiler ile karşıt göstericiler arasında çatışmalar yaşandı, polis memurları saldırıya uğradı ve yaralandı, çok sayıda tutuklama yapılacağı belirtildi.

Son birkaç gündür yaşanan şiddet olayları, Salı günü Southport'ta Taylor Swift temalı bir etkinlikte üç kızın bıçaklı saldırıda öldürülmesiyle başladı .

Cumartesi günü Belfast'ta işyerlerine saldırı düzenlendi; polis, Belfast Belediye Binası'nda ırkçılık karşıtı bir mitinge katılanlarla İslam karşıtı protestocular arasında uzun süren çatışma sırasında önemli bir güvenlik operasyonu düzenledi; çatışma sırasında havai fişekler atıldı.

ireland.jpg

nintchdbpict000458943919.webp

Son Haberler
Ulaşımda 60-65 yaş kararı! Meclis'te onaylandı Ekonomi
Ulaşımda 60-65 yaş kararı! Meclis'te onaylandı
Dünya devi 15.000 kişiyi işten çıkaracak Dünya
Dünya devi 15.000 kişiyi işten çıkaracak
Torpidoda yakalattı sonu cezaevi oldu Yerel Haberler
Torpidoda yakalattı sonu cezaevi oldu
Mete Gazoz çeyrek finalde Spor
Mete Gazoz çeyrek finalde
Ruanda, Ulusal Hasat Günü'nü kutluyor Dünya
Ruanda, Ulusal Hasat Günü'nü kutluyor
İktidar çiftçiye, çiftçi bankalara borçlu Ekonomi
İktidar çiftçiye, çiftçi bankalara borçlu
Kandıra’da sahiller doldu. Akdeniz’i aratmadı Yaşam
Kandıra’da sahiller doldu. Akdeniz’i aratmadı