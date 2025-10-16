Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Aleksandr Bortnikov, Özbekistan'ın Semerkand kentinde gerçekleştirilen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin Güvenlik Birimleri ve Özel Servisler Başkanlar Konseyi toplantısına katıldı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Müdürü Aleksandr Bortnikov, İngiltere'nin Ukrayna istihbaratıyla birlikte TürkAkım doğal gaz boru hattına sabotaj düzenleme hazırlığı yaptığını öne sürdü.

Bortnikov, Kiev yönetiminin İngiltere'nin kontrolünde olduğunu savunarak ifade ederek şunları söyledi,

"Elde ettiğimiz bilgilere göre, Rus topraklarında terör eylemleri ve sabotajlar, İngiliz istihbarat servislerinin himayesinde gerçekleştiriliyor. MI6, Ukraynalı sabotaj gruplarının, insansız hava araçları (İHA) ve insansız deniz araçları ile Rus bölgelerine ve kritik öneme sahip altyapıya yönelik saldırılarını planlıyor. İngilizlerin Ukrayna istihbaratıyla birlikte TürkAkım doğal gaz boru hattına yönelik sabotaj hazırlığında olduğuna dair bilgi var."

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler sırasında Rus topraklarına saldırılar düzenlendiğine dikkati çeken Bortnikov, İngiltere'nin müzakereleri engellemeye çalıştığını ileri sürdü.

"İNGİLTERE, AVRUPA'YI RUSYA İLE SAVAŞA SOKMAYA ÇALIŞIYOR"

Bortnikov, İngiltere'nin Avrupa'yı Rusya ile savaşa itme niyetinde olduğunu savunarak, "Avrupa ile Rusya arasında olası bir çatışmanın sonuçları çok feci olabilir." dedi.

NATO'nun doğuya doğru altyapısını güçlendirme yönünde siyaset izlediğini belirten Bortnikov, bunun BDT ülkelerinde çeşitli projeler adı altında devam ettiğini söyledi.

İHA KRİZİ VE DEAŞ İDDİALARI

Aleksandr Bortnikov, Rus İHA'ların Avrupa Birliği ülkelerinin hava sahasını ihlal etmesiyle ilgili olayın arkasında NATO'nun olduğunu iddia etti.

Çok sayıda yabancı özel askeri şirketin, DEAŞ terör örgütünün Afganistan'daki Horasan vilayeti yapılanmasına destek sağladığını ileri süren Bortnikov, bunun BDT sınırlarının zayıflatılması için yapıldığını savundu.

TÜRKAKIM DOĞAL GAZ BORU HATTI NEDİR?

TürkAkım, Rusya'daki dev doğalgaz rezervlerini doğrudan Türkiye'nin doğalgaz dağıtım şebekesine bağlayarak Türkiye, güney ve güneydoğu Avrupa için güvenilir bir enerji kaynağı yaratıyor. Boru hattı sisteminin deniz kesimi, Karadeniz'den birbirine paralel ilerleyen iki hattan oluşuyor.

NE ZAMAN AÇILDI?

TürkAkım Projesi, 31 Aralık 2019 itibarıyla gaz akışına hazır hale getirilmiş, hattın resmi açılışı ise 8 Ocak 2020 tarihinde yapılmıştı.