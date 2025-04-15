İngiltere Vitor Pereira’yı konuşuyor! 53 yıl sonra ilki başardı

İngiltere Premier Lig’de bitime 6 hafta kala şampiyonluk yarışının yanı sıra kümede kalma mücadelesi de devam ediyor. Fenerbahçe’nin eski teknik direktörlerinden Vitor Pereira, Wolverhampton’da harikalar yaratıyor. İngiliz ekibi, Portekizli teknik adamın göreve gelmesi sonrası büyük çıkış yakaladı.

Ligin ilk bölümünde alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör değişimine giden ve Gary O'Neil'la yollarını ayıran Wolverhampton, göreve Vitor Pereira'yı getirmişti.

İlk 3 maçında iki galibiyet alan Pereira, sonrasında 4 maçlık bir yenilgi serisi yaşadı. Arka arkaya alınan yenilgilerin ardından Wolverhampton oynadığı9 maçta sadece 3 kez puan kaybetti.

Bu süreçte 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Wolves, topladığı puanlarla küme düşme hattından uzaklaştı.

Premier Lig'in 32. haftasında sahasında Tottenham'ı yenen Vitor Pereira'nın ekibi, galibiyet serisini 4 maça yükseltti ve puanını 35 yaparak küme düşme hattıyla puan farkını 14'e çıkardı.

Vitor Pereira, bu galibiyetle kulüp tarihinde 53 yıl sonra ilki başardı. Wolves, 1972'den sonra İngiltere'nin en üst düzey liginde 4 maçlık seri yakaladı. Pereira aynı zamanda Premier Lig tarihinde Wolverhampton'la bunu başaran ilk teknik direktör olarak kayıtlara geçti.