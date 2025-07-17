İngiltere'nin yeni nesil savaş uçağı Tempest'in geleceği belirsizliğini koruyor

İngiltere, askeri havacılıkta yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Ülkenin en büyük savunma şirketi BAE Systems tarafından geliştirilen yeni nesil savaş uçağı Tempest, 2027'de ilk uçuşunu yapmayı hedefliyor. Ancak bu iddialı projenin hayata geçmesi için İngiltere'nin Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan gibi ülkelerden alım garantisine ihtiyacı var.

TYPHOON ÜRETİMİ DURDURULDU

Lancashire'daki Warton tesislerinde Typhoon savaş uçaklarının üretimi şimdilik durmuş durumda. İngiltere, bu modelin yerini alacak Tempest projesine odaklanırken, mevcut Typhoon filosunu güncelleme ve yeni alıcılar bulma peşinde. BAE Systems yetkilileri, Türkiye'nin de aralarında olduğu ülkelerden gelecek siparişlerin üretim hattını 10 yıl daha ayakta tutabileceğini belirtiyor.

TEMPEST: İNGİLTERE'NİN 6. NESİL SAVAŞ UÇAĞI

Tempest, gelişmiş radar sistemleri, düşük görünürlük teknolojisi ve uzun menzilli füze taşıma kapasitesiyle öne çıkıyor. İngiltere, İtalya ve Japonya'nın ortaklaşa yürüttüğü projenin ilk uçağının 2035'te hizmete girmesi planlanıyor. Ancak bu hedefe ulaşmak için uluslararası ortaklara ve yatırımcılara ihtiyaç duyuluyor.

TÜRKİYE'NİN KONUMU VE F-35 DENEYİMİ

Türkiye, F-35 projesinden çıkarılmasının ardından kendi milli savaş uçağı KAAN'ı geliştirdi. Ancak İngiltere, Türkiye'yi Typhoon ve Tempest için potansiyel müşteri olarak görüyor. Savunma uzmanları, Türkiye'nin hem KAAN hem de yabancı uçak alımlarını dengeleyecek bir strateji izleyebileceğini belirtiyor.

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İNSAN HAKLARI TARTIŞMALARI VE ASKERİ İHRACAT

İngiltere'nin Suudi Arabistan ve Katar gibi insan hakları ihlalleriyle gündeme gelen ülkelere silah satışı, eleştirilere neden oluyor. Muhalifler, bu ticaretin etik sorunlar doğurduğunu savunurken, hükümet savunma sanayisinin istihdam ve ekonomi için kritik olduğunu vurguluyor.

TEMPEST'İN GELECEĞİ BELİRSİZLİKLERLE DOLU

Tempest projesi, İngiltere'nin savunma sanayisindeki iddiasını sürdürmesi açısından hayati önem taşıyor. Ancak projenin finansmanı ve uluslararası alıcı bulma süreci henüz netlik kazanmış değil. Türkiye'nin bu denklemde nasıl bir rol oynayacağı ise önümüzdeki dönemde daha net şekillenecek.