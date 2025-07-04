İngiltere Yüksek Mahkemesi, Palestine Action grubunu yasakladı

Yargıç Mr Justice Chamberlain, grubun geçici tedbir talebini reddederek kamu düzeninin korunmasının daha önemli olduğunu belirtti. Böylece grup üyeliği ya da destek açıklamak suç sayılacak ve 14 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Grubun kurucularından Huda Ammori, kararın “distopik bir kâbus” olduğunu söyledi ve acil temyiz başvurusu yapacaklarını belirtti.

7 MİLYON DOLARLIK ZARAR GEREKÇE GÖSTERİLDİ

İçişleri Bakanı Yvette Cooper, 23 Haziran’da grubu yasaklama planını açıklamış ve RAF Brize Norton üssünde iki uçağa verilen 7 milyon dolarlık zararı gerekçe göstermişti. Duruşmada konuşan avukat Raza Husain KC, bunun “otoriter bir istismar” olduğunu savundu. Mahkeme, kararın Mart ayından bu yana gündemde olduğunu belirtti.

Şu anda İngiltere'de Hamas ve El Kaide dahil 81 örgüt Terör Yasası kapsamında yasaklı durumda.