İngiltere'de 365 Filistin yanlısı göz altına alındı

İngiltere’de Filistin'egönül veren binlerce kişi, tartışmalı bir yasağın gölgesinde Palestine Action adlı gruba destek vermek için başkentin kalbi Parlamento Meydanı’nda toplandı. Hükümetin, grubu "terör örgütü" ilan etmesinin ardından gerçekleşen protesto, polisin sert müdahalesiyle son buldu. Güvenlik güçleri, "yasadışı" olarak nitelendirdikleri gösteride 365 kişiyi gözaltına aldı. Protestocular ise bu yasağın, hükümetin kendi "suçlarını" gizleme çabası olduğunu iddia ederek, kanunu işlemez kılmak için gönüllü olarak tutuklanma stratejisi izledi.

LONDRA SOKAKLARI FİLİSTİN İÇİN AYAKTA

Göstericiler, Holborn’dan Parlamento Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti. Ellerinde "Soykırıma Karşıyım, Palestine Action'ı Destekliyorum" yazılı pankartlar taşıyan kalabalık, bu pankartları adeta bir meydan okuma simgesi olarak kullanıyordu. Zira yeni çıkarılan yasaya göre bu ibareyi taşımak suç teşkil ediyordu. Kalabalık, hükümetin yasak kararıyla uluslararası hukuk ve insan hakları kurallarını çiğnediğini savunarak, bu yasanın düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtladığını belirtti. Özellikle Palestine Action'ın kurucu ortaklarından Huda Ammori’nin, yasağın iptali için Yüksek Mahkeme’ye başvurusunun kabul edilmesinin hemen ardından gerçekleşen bu eylem, meselenin hukuki boyutunu da öne çıkardı.

HUKUKİ TARTIŞMALARIN GÖLGESİNDEKİ SORU İŞARETLERİ

Protesto organizatörlerinden olan "Jürilerimizi Koruyalım" adlı grup, polisin gözaltı sayılarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. Grup yaptığı açıklamada, "Polis, 'terörizm' suçunu işleyenlerin sadece çok küçük bir kısmını gözaltına alabildi ve bunların çoğu sorgusuz sualsiz serbest bırakıldı" ifadelerini kullandı. Bu durumun hükümet için büyük bir utanç kaynağı olduğunu belirten grup, kanunun ne kadar inandırıcılıktan yoksun olduğunu ortaya koyduğunu savundu. Londra Metropolitan Polisi ise bu iddiaları hızla yalanladı ve meydanda bulunanların büyük bir kısmının sadece izleyici veya gazeteci olduğunu öne sürdü. Polis, Palestine Action'ı destekleyen pankart taşıyan herkesin gözaltına alındığını ya da alınma sürecinde olduğunu belirtti.

YASAĞIN PERDE ARKASI

Palestine Action'ın yasaklanmasının ardında, grubun İngiliz hükümetinin İsrail'e verdiği askeri desteği protesto etmek için gerçekleştirdiği eylemler yatıyor.

Grup, 20 Haziran’da RAF Brize Norton hava üssüne sızarak iki tanker uçağına zarar vermişti. Bu eylem, Birleşik Krallık’ın Gazze’deki İsrail saldırılarına yönelik destek politikasını hedef alıyordu. Palestine Action, daha önce de İsrail ordusuna tedarik sağladığı düşünülen savunma şirketlerini ve ilgili tesisleri hedef almıştı. Bu eylemleri gerekçe göstererek grubu yasaklama kararı alan hükümet, insan hakları savunucuları tarafından sertçe eleştiriliyor. Hükümetin bu hamlesi, Başbakan Keir Starmer’ın yıl sonuna doğru Filistin devletini tanıma planlarıyla çelişkili bir görüntü sergiliyor. Bu durum, Filistin destekçilerinin hükümetin Gazze'deki savaşı sonlandırmak için yeterince çaba göstermediği yönündeki eleştirilerini güçlendiriyor.

Bu gözaltılar, Birleşik Krallık’ta Filistin meselesine yönelik artan duyarlılığı ve hükümetin bu konudaki karmaşık duruşunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yasak kararına karşı hukuki mücadele devam ederken, Filistin için destek eylemlerinin de farklı biçimlerde süreceği öngörülüyor.