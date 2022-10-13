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İngiltere’de 7 bebeği öldürmekle suçlanan hemşirenin notları ortaya çıktı

İngiltere’nin Chester kentindeki 5 erkek ve 2 kız bebeği öldürmek ve 10 bebeği de öldürmeye teşebbüs etmekle suçlanan hemşire Lucy Letby’nin notları bulundu.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 23:44
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İngiltere’de 7 bebeği öldürmekle suçlanan hemşirenin notları ortaya çıktı

İngiltere’de 7 bebeği öldürmekle suçlanan hemşirenin notları ortaya çıktı
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İngiltere’nin Chester kentindeki Countess of Chester hastanesinde görev yapan 32 yaşındaki hemşire Lucy Letby, 5 erkek ve 2 kız bebeği öldürmek ve 10 bebeği de öldürmeye teşebbüs etme dahil toplam 22 suçlamayla Manchester Crown Mahkemesi’ne çıkmıştı. Bebekleri, insülin ile hava enjekte ederek öldüren ve öldürmeye teşebbüs eden Letby’nin notları ortaya çıktı. Savcı Nick Johnson KC tarafından mahkemeye sunulan notlarda, "Yaşamayı haketmiyorum. Onları bir amaç uğruna öldürdüm çünkü onları koruyacak kadar iyi değilim", "Ben çok kötü bir insanım", "Hiçbir kelime yok", "Umut", "Panik", "Korku", "Nefes alamıyorum" gibi ifadelerin yer aldığı görüldü.

Bebeklere hava enjekte edilmişti
Savcı Johnson, bebeklere bazı zamanlarda hava ve insülin enjekte edildiğini veya fazla sütle beslendiklerini de söylemişti. Mahkeme salonundaki jüri üyelerine, iddia edilen olayların gerçekleştiği zaman aralığındaki görevli hemşirelerin listesine gösteren Johnson, "Genel olarak bakarsanız, tablonun apaçık ortada olduğunu söylüyoruz. Bu bir eleme süreci. Bu vakadaki olayların çoğu gece nöbetlerinde meydana geldi. Fakat, Lebty gündüz vardiyasına geçtiğinde ölümler bu zaman aralığına kaydı. Hastanedeki 17 çocuğun durumu kötüleştiğinde görevli olarak Letby vardı" ifadelerini kullanmıştı.
Savcı Johnson ayrıca, hemşire Letby’nin bazı bebekleri 3 sefer öldürmeye çalıştığını fakat bunu başaramadığını da sözlerine eklemişti.

Bebeklerin ailelerini sosyal medyadan araştırmıştı
Polis kayıtlarında, hemşire Letby’nin hayatını kaybeden bebeklerin ailelerini sosyal medyadan araştırdığının da yer aldığını söyleyen Johnson, "Letby’nin, çocukların ailelerine olan ilgisi, deliller ortaya çıktıkça davanın bir başka yanını da ortaya koyuyor. Bunun alışılmadık bir ilgi olduğunu düşünüyoruz" açıklamasında bulunmuştu.
Öte yandan, hemşire Letby, haklarındaki suçlamaları reddederken, davanın 6 ay kadar sürebileceği belirtilmişti.

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