İngiltere'de kuş gribi nedeniyle tüm kümes hayvanları içeride tutulacak

İHA - İngiltere’de çiftliklerde ve yabani kuşlarda kuş gribinin tespit edilmesinin ardından salgınla mücadelede ülke genelinde tedbirler sıkılaştırıldı. İngiltere Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tüm kümes hayvanları ve kafes kuşları için zorunlu barınma önlemlerinin alındığı bildirildi. Açıklamada, kuş gribi salgınıyla mücadele çerçevesinde 7 Kasım’dan itibaren ülke genelindeki tüm kümes hayvanlarının ve kafes kuşlarının içeride tutulması gerektiği duyuruldu.

Açıklamada, ülkenin güneyinde yer alan Suffolk, Norfolk ve Essex’de halihazırda yürürlükte olan zorunlu barınma önlemlerinin 7 Kasım’dan itibaren İngiltere’nin tamamına genişleteceği aktarıldı.



“Bu yıl, şimdiye kadarki en büyük kuş gribi salgınıyla karşı karşıyayız”

Birleşik Krallık Baş Veteriner Memuru Christine Middlemiss, "Bu yıl, şimdiye kadarki en büyük kuş gribi salgınıyla karşı karşıyayız. İngiltere genelinde ticari çiftliklerde veya küçük kümeslerdeki vaka sayısında hızlı bir artış görüyoruz" ifadelerini kullanarak, kuşların içeride tutulması önlemini hastalıktan korunmanın en iyi yolu olarak değerlendirdi.

Bakanlık, kümes hayvanları ve kafes kuşlarının sahiplerini türü veya boyutu ne olursa olsun sürülerini hastalıktan korumaları için biyogüvenlik önlemlerine sıkı bir şekilde uymaya çağırarak, kanıtların barınak kuşlarının kuş gribi ile enfekte olma riskini azalttığını söyledi.



Ekim 2021’den bu yana 5,5 milyon kuş telef oldu

İngiltere’de Ekim 2021’den bu yana 5,5 milyon kuş salgın nedeniyle telef oldu veya itlaf edildi. Bu rakamın 2,3 milyonu bu ay kaydedildi. Ülkede bu ay 70’in üzerinde kuş gribi vakası tespit edilirken, Ekim 2021’den bu yana ise 200’den fazla kuş gribi vakası bildirildi.