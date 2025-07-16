İngiltere’de bir öğrenci 145 milyon yıllık fosil buldu!

Portsmouth Üniversitesi paleontoloji öğrencisi Benjamin Weston, Dorset'teki Durlston Koyu kayalıklarında arazi çalışması yaparken, 16,5 mm uzunluğundaki bir alt çene fosiline rastladı. Bu çenenin, küçük tümsekli arka dişleriyle tanınan ve "multituberkülat" adı verilen antik bir memeli grubuna ait olduğu belirlendi. Yeni türe "Novaculadon mirabilis" adı verildi. "Novacula", hayvanın jilet gibi keskin arka dişlerine, "mirabilis" ise olağanüstü iyi korunmuş fosiline atıfta bulunuyor. Fosilin detaylı incelemesi, türün tamamen yeni olduğunu doğruladı.

Weston, fosili bulduğunda heyecanlandığını belirterek, "Keşfin beni nereye götüreceğini hayal bile edemezdim, akademik paleontolojiye ilk adımlarımı atmama yardımcı oldukları için ekibe ve üniversiteye minnettarım" dedi.

Portsmouth Üniversitesi, gelişmiş CT tarama teknolojisi kullanarak, fosili inceledi. Elde edilen görüntüler, Abu Dabi'de görev yapan eski öğrenci Jake Keane tarafından dijital olarak işlendi. Keane, çevre kayaları sanal ortamda "temizleyerek" her dişi ayrı ayrı ortaya çıkardı. Ardından, üniversitenin 3D baskı laboratuvarında 10 kat büyütülmüş kopyalar üretildi.

Araştırma, erken memelilerin dinozorların egemenliğinde nasıl hayatta kaldığını ve ekolojik boşlukları nasıl doldurduğunu gösteriyor.