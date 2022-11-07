﻿İngiltere’de çevre aktivistleri bu kez trafik tabelalarına tırmandı, otoyolu trafiğe kapattı



Eylemleriyle adından söz ettiren iklim aktivist grubu Just Stop Oil, sabah saatlerinde İngiltere’nin en işlek otoyolunu trafiğe kapattı. M25 otoyolunun 7 farklı noktasında gerçekleştirilen eylemlerde Londra, Surrey ve Kent’teki birçok kavşakta trafik durdu. Yollardaki tabelaya tırmanan göstericiler polis tarafından yaklaşık 1 saat içinde tabelalardan indirildi.

Tabelaya tırmanan göstericilerden Louise sosyal medyada paylaştığı videoda, “Bir geleceğim olmadığı için buradayım. Bunu yaptığım için benden nefret edebilirsiniz ve haklısınız da. Ama keşke tüm bu öfke ve nefreti hükümetimize yöneltseydiniz” dedi. İngiltere’deki yeni petrol ve gaz ruhsatlarına son verilmesini talep ettiğini belirten Louise, “Gaz ve petrol ruhsatı vermeye devam ederseniz daha kaç kişi yaşanabilir bir geleceğimiz olmadığını söylemek zorunda kalacak? Neden benim gibi gençleri dinlemeniz için M25’te bir tabelaya çıkmamız gerekiyor?” ifadelerini kullandı.

Polis, gösteriler nedeniyle 15 kişinin tutuklandığını doğruladı.



İklim eylemlerinde 677 kişi tutuklandı

İklim aktivist grubu Just Stop Oil’in Eylül ayından beri yaklaşık 32 eylem düzenlediği kaydedildi. İngiltere Metropolitan Polis Teşkilatı 677 kişini tutuklandığını ve 111 kişinin yargılandığını açıkladı.

Grup daha önce sanat eserlerine saldırmış, İngiltere’deki kurum binalarını turuncuya boyamış ve Başbakanlık konutunun önünde protestolar gerçekleştirmişti.

İngiltere, petrol ve gaz şirketlerinin Kuzey Denizi’ndeki fosil yakıtları keşfetmesine izin vermek için yeni bir ruhsat kampanyası başlatmıştı. Yaklaşık 900 bölgenin teklif edildiği, Kuzey Denizi Geçiş Otoritesi’nin bölgede petrol ve gaz çıkaracak şirketlere 100’den fazla ruhsat verileceği aktarılmıştı. İklim aktivistleri bu keşiflerin ve ruhsat izinlerinin iptal edilmesini talep ediyor.