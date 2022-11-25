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Telefonu okyanusa düşürdü 460 gün sonra hayatının şokunu yaşadı

İngiltere’de Clare Atfield isimli bir kadın cep telefonunu okyanusa düşürdü, 1 yıl, 3 ay, 10 gün sonra büyük bir sürprizle karşılaştı.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 16:37
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İngiltere'de Clare Atfield isimli bir kadın telefonu okyanusa düşürdü 460 gün sonra hayatının şokunu yaşadı

Telefonu okyanusa düşürdü 460 gün sonra hayatının şokunu yaşadı
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İngiltere'de yaşayan 39 yaşındaki Clare Atfield isimli bir kadın sabah rutininin bir parçası olarak kürek yapmanın tadını çıkartıyordu. O sırada cep telefonunu düşüren kadın onu tam 460 gün sonra mükemmel çalışır durumda buldu.

Şaşkınlığını gizleyemeden kadın, "Onu bir daha göremeyeceğimi ve bulsam bile çalışmayacağını düşünmüştüm. Denizin oldukça açıklarında kürek yapıyordum. Tahtadan telefonumun düştüğünü gördüğümde her şey için çok geçti." dedi.



BULUNCA HABER VERDİ
Atfield kürek çekerken cihazı genellikle koruyucu kılıf içinde boynuna takmayı tercih ettiğini dile getirdi. Aradan 460 gün geçtikten sonra annesinin telefonundan tanımadığı bir adamın kendisiyle iletişime geçtiğini ifade eden Atfield, "Cep telefonumun koruyucu kılıf içinde kıyaya vurduğunu öğrendim. Çalışır durumda olması hem beni hem de telefonu bulan beyefediyi şaşırttı. Ondan tamamen ümidimi kesmiştim." diye konuştu.

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Yalçın Türk
25.11.2022 17:54
su tuzlu muymuş, rüzgar esiyormuymuş, koruyucu naylon ppoe miymiş? telefon suya dik bir açıylamı düşmüş? bulunduğu kıyı kum muymuş?  
 
Serhat
25.11.2022 17:02
Yeni sim kart çıkarınca eskisi devre dışı kalmıyor mu? 460 gündür yeni kart çıkartmamış mı? Yoksa yeni kart yerine yeni bir numara mı almış? Tamam tamam neyse sorgulamıyoruz.. Doğrudur.. :))  
 
Aloooo
25.11.2022 16:57
Hangi marka telefon 📱 böyle suyun altında uzun süre kılıfıda olsa kalırki  
 
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