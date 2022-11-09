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İngiltere'de Devlet Bakanı Williamson istifa etti

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın kabinesinde Devlet Bakanı olarak görev yapan Gavin Williamson, hakkında çıkan zorbalık iddialarının ardından istifa etti. 25 Ekim'de başladığı görevi bırakan Williamson, Sunak'ın kabinesinden görevi bırakan ilk isim oldu.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 02:59
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İngiltere'de Devlet Bakanı Williamson istifa etti

İngiltere'de Devlet Bakanı Williamson istifa etti
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İngiltere'de daha önce iktidardaki Muhafazakar Parti'nin parlamento disiplininden sorumlu Wendy Morton'a hakaret dolu mesajlar gönderdiği iddialarıyla gündeme gelen Williamson, görevinden ayrıldığını duyurdu.

ZORBALIK İDDİALARINI REDDETTİ

Williamson, Başbakan Sunak'a hitaben yazdığı istifa mektubunu Twitter hesabından paylaştı.

Mektubunda, hakkındaki iddiaların tanımını reddeden Williamson, ancak, söz konusu iddiaların, hükümetin İngiliz halkı için yaptığı iyi işlerle ilgili dikkatleri dağıttığının farkında olduğunu söyledi.

Williamson, "Bu nedenle, devam eden şikayet sürecine tam olarak uymak ve adımı herhangi bir yanlıştan temizleyebilmek için hükümetteki görevimi bırakıyorum" dedi.

SUNAK'IN KABİNESİNDEN İSTİFA EDEN İLK İSİM

Hakkında çıkan iddiaların ardından 25 Ekim'de başladığı görevi bırakan Williamson, Sunak'ın kabinesinden istifa eden ilk isim oldu.

Gavin Williamson, önceki hükümetlerde Eğitim Bakanı ve Savunma Bakanı olarak görev yapmıştı.

KÜFÜRLÜ MESAJLAR GÖNDERDİĞİ İDDİALARIYLA GÜNDEME GELDİ

Williamson, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenine dahil edilmemesine ilişkin Wendy Morton'a küfürlü mesajlar gönderdiği iddialarıyla son günlerde gündeme gelmişti.

Morton'ın, söz konusu mesajlara ilişkin Williamson hakkında partisine şikayette bulunduğu belirtilmişti.

Öte yandan, söz konusu iddiaların ardından eski bir Savunma Bakanlığı yetkilisi de Williamson'ın zorbalığına maruz kaldıklarını öne sürmüştü. (AA)

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