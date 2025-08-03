İngiltere'de endişeli bekleyiş: Floris Kasırgası yaklaşıyor

İngiltere Meteoroloji Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren ülkenin kuzey bölgeleri, özellikle İskoçya, Floris adını taşıyan güçlü bir kasırganın etkisi altına girecek. Saatte 130 kilometreye kadar ulaşabilecek şiddetli rüzgarların ağaçları devirmesi, çatılardaki kiremitleri sökmesi ve pencereleri kırması bekleniyor. Uzmanlar, uçan cisimlerin ve yıkılan yapıların can kaybına yol açabileceğini vurguluyor.

Meteoroloji yetkilisi Matthew Lehnert, The Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, “İç kesimlerde 65 ila 80 kilometre, kıyı ve yüksek rakımlı bölgelerde ise 95 ila 110 kilometre hızla esmesi beklenen rüzgarların bazı yerlerde 130 kilometreye ulaşması olası” ifadelerini kullandı. Kasırganın etkisi özellikle sabah 10 ile akşam 22 saatleri arasında yoğunlaşacak.

ULAŞIM AKSAYACAK, YAĞMUR TEHLİKESİ DE VAR

Fırtına yalnızca şiddetli rüzgarlarla sınırlı kalmayacak. Aynı zamanda yoğun sağanak yağışlar da etkili olacak. Bazı bölgelerde saatte 32 milimetreye varan yağış tahmin ediliyor. Bu durumun taşkınlara ve su baskınlarına neden olabileceği uyarısı yapıldı.

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, demiryolu hatlarında gecikmeler yaşanabileceğini ve şehir içi otobüs ile metro hizmetlerinin aksayabileceğini bildirdi. İskoçya’nın batı kıyısında yer alan Hebridler adalarına yapılan tüm feribot seferleri iptal edildi. Hava trafiğinde henüz iptal açıklaması yapılmasa da, havayolu şirketleri alternatif planlamalara hazırlanıyor.

İngiltere geçmişte benzer kasırgalardan büyük zarar gördü. 2022’de yaşanan Eunice Kasırgası’nın bilançosu 500 milyon doları aşmıştı. Uzmanlar, Floris’in de aynı ölçüde yıkıcı olabileceği görüşünde.