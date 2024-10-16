İngiltere'de enflasyon geriledi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İngiltere'de enflasyon geriledi

ngiltere'de enflasyon Eylül ayında yüzde 1,7'ye gerileyerek BoE'nin yüzde 2 hedefinin altına düştü ve faiz indirimi spekülasyonları yoğunlaştı.

16 Ekim'de açıklanan İngiltere Enflasyon Raporu, İngiltere Merkez Bankası'nın daha agresif olabilecek olası faiz indirimlerine ilişkin beklentileri etkiledi.

İngiltere'nin yıllık manşet enflasyon oranı Ağustos ayındaki %2,2'den Eylül ayında %1,7'ye düşerek BoE'nin %2 hedef aralığının altına düştü. Ekonomistler %1,9'luk bir enflasyon oranı bekliyordu ve bu düşüşün önemini vurguladı.

Çekirdek TÜFE %3,6'dan %3,2'ye geriledi; bu durum enflasyon baskılarının azaldığını ve İngiltere Merkez Bankası'nın faiz indirimi ihtimalinin arttığını gösteriyor. GBP/USD, İngiltere enflasyon raporunun ardından BoE'nin daha agresif faiz indirimi beklentilerini yansıtarak %0,43 düştü.

Çarşamba günü, 16 Ekim'de açıklanan İngiltere Enflasyon Raporu, İngiltere Merkez Bankası'nın daha agresif olabilecek olası faiz indirimlerine ilişkin beklentileri etkiledi.

İngiltere'nin yıllık manşet enflasyon oranı Ağustos ayındaki %2,2'den Eylül ayında %1,7'ye düşerek BoE'nin %2 hedef aralığının altına düştü. Ekonomistler %1,9'luk bir enflasyon oranı bekliyordu ve bu düşüşün önemini vurguladı.

Ev sahibi konut maliyetlerini (CPIH) de içeren Tüketici Fiyat Endeksi, Eylül ayına kadar geçen 12 ayda %2,6 artarken, Ağustos ayındaki %3,1 seviyesinden geriledi.

TÜFE ve TÜFE yıllık oranlarına en büyük olumsuz etkiyi uçak biletleri ve motor yakıtları yaptı.

Buna karşılık gıda ve alkolsüz içecekler en büyük olumlu katkıyı sağladı.

Çekirdek TÜFE (enerji, gıda, alkol ve tütün hariç) Eylül ayına kadar geçen 12 ayda %4,0 artarken, Ağustos ayında bu oran %4,3 idi.

Çekirdek TÜFE (enerji, gıda, alkol ve tütün hariç) Ağustos ayındaki %3,6'dan Eylül ayına kadarki 12 ayda %3,2'ye geriledi.

TÜFE mal endeksi negatif yüzde 0,9'dan negatif yüzde 1,4'e gerilerken, TÜFE hizmetler yıllık endeksi yüzde 5,6'dan yüzde 4,9'a geriledi.

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