İngiltere Championship'in 19. haftasında Charlton Athletic ile Portsmouth The Valley'de karşı karşıya geldi.

TRİBÜNDE BİR TARAFTAR FENALAŞTI

Karşılaşmanın başlamasından 12 dakika sonra tribünde yaşanan korku dolu anlar nedeniyle maçın hakemi mücadeleye ara verdi.

Tribünde bir taraftarın rahatsızlanması üzerine sağlık ekipleri tarafından acil müdahalede bulunuldu.

Ardından sedyeyle birlikte taraftarın ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldüğü belirtildi.

CHARLTON MAÇIN ERTELENDİĞİNİ AÇIKLADI

Yaşananlar nedeniyle tüm seyircilerin endişelendiği ve maçın ertelendiği duyuruldu.

Charlton Athletic kulübünden yapılan açıklamada, "Seyirciler arasında yaşanan bir acil sağlık durumu nedeniyle bugün Portsmouth ile oynanması planlanan karşılaşma ertelenmiştir.

Kulüpteki herkes, etkilenen taraftara geçmiş olsun dileklerini iletirken, tıbbi ekibimize ve ilk müdahalede bulunan görevlilere teşekkür eder. Tüm taraftarlarımıza sabır ve anlayışları için teşekkür ederiz.

Maçın ne zaman yeniden oynanacağına dair bilgi ilerleyen günlerde duyurulacaktır." ifadeleri kullanıldı.

RAHATSIZLANAN TARAFTARDAN ACI HABER GELDİ

Charlton Athletic yeni bir açıklama daha yaparak tribünde rahatsızlanan taraftarın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan paylaşımda, taraftarın ailesi ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunuldu.