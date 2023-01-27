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Evinde tek başına öldü. Cesedi 3 yıl sonra bulundu

İngiltere’nin Surrey bölgesinde, yaşadığı dairede hayatını kaybeden şizofreni hastası bir kadının üç yıl sonra “mumyalaşmış ve neredeyse tamamen iskeletleşmiş” bir halde bulunduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 22:45
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İngiltere'de evinde tek başına ölen kadının cesedi 3 yıl sonra bulundu

Evinde tek başına öldü. Cesedi 3 yıl sonra bulundu
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Ailesi, 38 yaşındaki Laura Winham’ın Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) ve sosyal hizmet kurumlarınca “terk edilip, ölmeye bırakıldığını” iddia ediyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre; Kasım 2017’de öldüğü düşünülen kadının cesedinin Mayıs 2021’de erkek kardeşi tarafından bulunduğu belirtiliyor.

Surrey Bölgesi Belediyesi yaşananın “son derece trajik bir vaka” olduğunu söylerken, ölümle ilgili yapılacak soruşturmaya bilgi sağlanacağı açıklandı.

AİLE YETKİLİLERİ SUÇLUYOR

Ailesi, kızlarının bir ruh sağlığı kurumu ve aile doktoru tarafından “tedavi edilmemiş akıl sağlığı sorunları” olduğu gerekçesiyle sevk edildiğini, ancak daha sonra takip edilmediğini belirtti.

Ekim 2017’de polisin Wingham’ın evine yaptığı, ölümünden önceki son görülmesi olduğu sanılan ziyaretin ardından, belediyeye yazdıkları raporda “kendini ihmal ediyor, çok az yiyeceği var ve nasıl yardım bulabileceğinin farkında değil” dediği kaydedildi.

“YARDIMA İHTİYACIM VAR”

Bu ziyaretten kısa süre sonra, Winham’ın takvimine aldığı notlar sona erdi ve son notlardan birinde “Yardıma ihtiyacım var” yazdığı ifade edildi.

Laura Wingham’ın kız kardeşi Nicky, kötüleşen akıl sağlığı durumunu gösteren “uyarı işaretlerine rağmen, herkesin görmezden geldiğini” belirtti.

Ayrıca “Laura’yla temas halindeki, bir aşamada ona yardım etmekle sorumlu olan herkes, onu unuttu. Ölüme terk ettiler. Son birkaç yılda nasıl yaşadığını, yardım istemediğini, yanında kimsenin olmadığını düşünmek çok üzücü” diye de ekledi.

Ailenin avukatı Iftikhar Manzoor da, “Laura sosyal hizmetlere iki kez sevk edildi. Biri 2014’te, biri de polis tarafından 2017’de. İhtiyaçlarının değerlendirmesi yapılmadı. Bunlar hiç şüphesiz, müdahale için kaçırılmış fırsatlardı” dedi.

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Ateş Kuzey
27.01.2023 22:59
Eyvallah Sosyal hizmetler hatalı, haberde ailesi ve erkek kardeşi olduğunu ifade ediliyor. Peki, Sosyal hizmetleri suçlayan ailenin hiç mi suçu yok. İnsan bir arar, sorar, kontrol eder. 3 yıl ne bekli  
 
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