İngiltere’de final gecesi: Guardiola yılı kupasız kapatmak istemiyor

İngiltere Federasyon Kupası bu akşam oynanacak final karşılaşmasıyla sahibini bulacak. Crystal Palace ile Manchester City tarihi Wembley stadında karşı karşıya gelecek. Bugün saat 18.30'da başlayacak mücadelede Stuart Attwell düdük çalacak.

Bu sezon ligde hayal kırıklığı yaşayan ve şampiyonluk yarışından erken havlu atan Manchester City, Şampiyonlar Ligi’ne de Eleme Turu’nda veda etmişti. Sezonu kupasız kapatmak istemeyen ve teselli bulmak isteyen Pep Guardiola’nın takımı Federasyon Kupası’yla taraftarını mutlu etmek istiyor. Manchester City ise yarı finalde Nottingham Forest'ı 2 - 0 yendi ve finale çıktı.

Crystal Palace, yarı finalde Aston Villa'yı 3 - 0 yenerek adını finale yazdırdı. Ligde bu sezon orta sıralarda yer alan Oliver Glasner'in öğrencileri, kupada güçlü rakibini mağlup ederek şampiyon olmak istiyor.

Bu sezon iki takım arasında ligde oynanan ilk maç Crystal Palace'ın ev sahipliğinde 2- 2'lik eşitlikle sonuçlanmıştı. İkinci maçta ise City rakibini sahasında 5 - 2 mağlup etmişti.